超香！富邦三本柱頂豔陽合體 李珠珢被問負面風波反應曝

李雅英、李珠珢、南珉貞今出席保養品一日店長活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕南珉貞、李雅英、李珠珢今（5）日出席保養品一日店長活動，三位女神頂著豔陽受訪，現場更擠滿熱情粉絲，而南珉貞透露日前錄外景險些中暑，呼籲在戶外活動要注意身體狀況；而日前她與李珠珢因騎隊旗一事遭罵致歉，李珠珢被問及面對負面傳聞心情一度語塞反應曝光。

聊到抗暑對策，南珉貞說自己前陣子錄外景在大太陽底下曝曬差點中暑，提醒戶外活動時要適度休息，找陰涼處避暑，而前幾天剛與邊荷律吃飯的李珠珢則幽默笑說，「小酌」是她的消暑方式，還笑著比「小酌一杯」的手勢，提到當天與邊荷律也有小喝一杯聊天。

不過李珠珢來台應援以來多次傳出負面消息，被問及心情和騎隊旗事件，李珠珢正要講時被主持人打斷，場面一度尷尬，李珠珢也未再正面回應，僅說自己已對之前的事件道歉，盼外界能夠理解與包容。

南珉貞本月8日將迎來28歲生日，她感謝粉絲準備了捷運燈箱廣告為她做生日應援，也收到來自台灣各地粉絲的祝福讓她相當感動。

李雅英日前才到花蓮旅遊，直呼當地天氣同樣很好，有涼風很舒服，一直都想去東部出遊如今也順利圓夢，也說很想要定居下來。昨其閨密金吉娜也來台出席活動，預計加入某支排球的啦啦隊，李雅英說最近有很多韓國好友來台找她，她也十分歡迎。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

