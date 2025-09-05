晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超香！富邦三本柱頂豔陽合體 李珠珢被問負面風波反應曝

李雅英、李珠珢、南珉貞今出席保養品一日店長活動。（記者林欣穎攝）李雅英、李珠珢、南珉貞今出席保養品一日店長活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕南珉貞、李雅英、李珠珢今（5）日出席保養品一日店長活動，三位女神頂著豔陽受訪，現場更擠滿熱情粉絲，而南珉貞透露日前錄外景險些中暑，呼籲在戶外活動要注意身體狀況；而日前她與李珠珢因騎隊旗一事遭罵致歉，李珠珢被問及面對負面傳聞心情一度語塞反應曝光。

聊到抗暑對策，南珉貞說自己前陣子錄外景在大太陽底下曝曬差點中暑，提醒戶外活動時要適度休息，找陰涼處避暑，而前幾天剛與邊荷律吃飯的李珠珢則幽默笑說，「小酌」是她的消暑方式，還笑著比「小酌一杯」的手勢，提到當天與邊荷律也有小喝一杯聊天。

不過李珠珢來台應援以來多次傳出負面消息，被問及心情和騎隊旗事件，李珠珢正要講時被主持人打斷，場面一度尷尬，李珠珢也未再正面回應，僅說自己已對之前的事件道歉，盼外界能夠理解與包容。

南珉貞本月8日將迎來28歲生日，她感謝粉絲準備了捷運燈箱廣告為她做生日應援，也收到來自台灣各地粉絲的祝福讓她相當感動。

李雅英日前才到花蓮旅遊，直呼當地天氣同樣很好，有涼風很舒服，一直都想去東部出遊如今也順利圓夢，也說很想要定居下來。昨其閨密金吉娜也來台出席活動，預計加入某支排球的啦啦隊，李雅英說最近有很多韓國好友來台找她，她也十分歡迎。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中