創7500萬點聽數！《他們說我是沒有用的年輕人》原唱驚人現況曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕成軍十年，好樂團將於9月19日推出第二張創作專輯《懂 Epiphany》。十年間，主唱瓊文與吉他手子慶兩人以「社會新鮮人」的視角，寫下《我把我的青春給你》、《我愛你，卻不能拯救你》、《他們說我是沒有用的年輕人》等代表作，串流平台上創下超過7500萬點聽數，被選為「最能唱出年輕世代心境」的樂團之一。

繼2022年發行首張專輯《在遊蕩的路上學會寬容》後，好樂團以「走了十年後回望，終於懂了」為核心推出第二張專輯，過去好樂團多以「社會新鮮人」的視角創作，如今邁入30世代的他們，把生活、職場、人際關係的矛盾與感慨寫進新專輯《懂 Epiphany》，詮釋人生更多樣貌。

好樂團將在台北與高雄舉辦專場演出。（好樂團提供）

如果說過去的好樂團是「厭世系」或「悲傷系」的代表，如今好樂團則認為現在的自己是「三溫暖系樂團」。瓊文笑說：「演出時我們常帶來悲傷或 EMO 的歌曲，但中場 Talking 又會突然很綜藝幽默，讓觀眾心情忽冷忽熱，覺得很有趣。」

邁入30世代，好樂團的心境更趨成熟。子慶坦言：「過去會渴望被理解，但後來發現懂就是懂，不懂也無妨，並不是每個人都有義務了解你。」也幽默表示：「覺得不需要那麼用力解釋」過往歌名動輒十個字，新專輯的曲名大幅極簡，甚至數首歌名只剩一個字，如《攀》、《埋》、《唱》，反差感十足，也象徵他們希望能用更簡單的方式，傳遞更深刻的訊息。

好樂團第二張專輯《懂 Epiphany》即將發行。（好樂團提供）

《懂 Epiphany》是好樂團從青春走向30世代的階段性紀錄，描繪了人生抉擇、親子和解等世代課題。前導單曲《最後一根稻草》由瓊文創作詞曲，正是瓊文認為自己成為「成熟大人」之後，對人生課題不斷忍耐、選擇冷靜回應的後果，呈現人在遇到「最後一根稻草」時，被壓垮的絕望與巨大的孤獨感。此外也包括探討容貌焦慮的《鼻子》、回憶深藏心裡的《唱》以及獻給母親、為青春期叛逆致歉的《遊子的懺悔》，書寫的議題越來越寬廣。

在新專輯發行前，好樂團率先宣布將舉辦成團十週年專場。台北場於11月23日在Zepp New Taipei、高雄場則於12月6日在後台Backstage演出，9月9日（二）中午12:00 於FANSI GO 平台開賣。

