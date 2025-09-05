晴時多雲

娛樂 最新消息

宋仲基婚後首演愛情劇：年紀再大就沒機會了

千玗嬉（左）在《我的青春》記者會上與宋仲基比愛心、。（friDay影音提供）千玗嬉（左）在《我的青春》記者會上與宋仲基比愛心、。（friDay影音提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕宋仲基時隔近9年，婚後首演浪漫愛情劇回歸螢幕，韓劇《我的青春》昨天 （4日） 舉辦記者會宣布即將開播，宋仲基直率坦言：「如果年紀再大一點，可能就沒機會演愛情劇了！」笑談自己終於腳踏實地。

宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄攜手主演的最新韓劇《我的青春》，劇情描述一位過氣童星和一位落魄千金，兩人曾是支撐彼此人生最黑暗時期的初戀，在相隔十多年後，他已洗盡鉛華變成一位小說家兼花店老闆，她則成長爲一名娛樂公司經紀人，隨著兩人的重逢再次描繪出花樣年華的愛與成長之故事。

宋仲基在《我的青春》飾鮮于海。（friDay影音提供）宋仲基在《我的青春》飾鮮于海。（friDay影音提供）

宋仲基自2016年《太陽的後裔》之後，均是以《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》等動作奇幻類型作品活躍於螢光幕前，對於暌違近9年再次挑戰愛情劇，他表示：「這並不是刻意安排的轉變，但時隔許久再演愛情劇讓我感到非常悸動。愛情劇一直是我非常想嘗試的類型，很榮幸能夠遇見讓我心動的劇本。」

他接著回顧道：「重新想想自己演過的角色，《狼少年》是奇幻類型、《文森佐》偏英雄式虛構人物、《財閥家的小兒子》則是無敵的角色，幾乎都不是腳踏實地的現實人物。有過那些奇幻設定後，我一直想挑戰現實生活中存在、日常感強烈的角色，很感謝這次有這段緣分，之前一直在天上，終於回到地面了，終於有了『腳踏實地』的感覺。」而對於選擇本劇的理由，他則笑著坦言：「老實說，私心上想的是『再老一點，可能就不能演這樣的戲了，但最確定的、從頭到尾的原因就都是千玗嬉。她真的非常棒，是最好的合作夥伴，只要大家看了本劇，就能知道她有多可愛、迷人。」

千玗嬉在《我的青春》飾演成濟妍。（friDay影音提供）千玗嬉在《我的青春》飾演成濟妍。（friDay影音提供）

千玗嬉則是繼2019年《浪漫的體質》後，再次接演以愛情為核心的作品。她表示：「《浪漫的體質》隨著時間推移逆勢翻紅並持續受到關注，真的非常感謝。這次的作品更接近正統愛情劇，但一點也不覺得困難，反而會覺得為什麼我演了這麼多角色，卻沒多演一些愛情劇呢？」她還提到：「去年演出的《雖然不是英雄》雖然也有愛情元素，但這次是完全以愛情為重心，反而讓我覺得原來自己的體質很適合浪漫劇，這部作品讓我真正打開了愛情的味蕾，發現羅曼史和抒情愛情很適合我。本劇的故事並非靠事件或劇情推動，而是透過細膩的情感線展開，那些微妙的情緒變化，讓我在詮釋時感到非常快樂。」說完還不禁笑了出來。

《我的青春》宋仲基（左起）、千玗嬉、李宙明、徐志焄。（friDay影音提供）《我的青春》宋仲基（左起）、千玗嬉、李宙明、徐志焄。（friDay影音提供）

對於網路上「兩人顏值非常相配」的討論，千玗嬉則回應道：「我們的演技默契就像外貌一樣合拍，甚至有人說我們像兄妹，我也覺得我們之間有許多相似之處。仲基歐巴真的非常有行動力，屬於領導型的人，總是關注全局。在拍攝時他也常主動詢問我的意見並給予照顧。我們會一場場仔細討論，努力讓情感的層次更加細膩。」

被問到這次飾演花店老闆所做的準備時，宋仲基瞬間化身花藝推廣大使，話匣子大開地透露：「花藝師其實是需要考證照的，要練很多，我覺得我非常幸運，遇到了一位很棒的男老師，我在他那裡學到了很多。雖然我原本就喜歡花，但其實很少真的去碰花，頂多是照顧一下而已，結果發現這真的是非常細膩的工作，一點都不輕鬆。最重要的是，雙手在整理花材、做花束時，腦袋會變得沒有雜念，真的很療癒，所以我反而是因為接了這個角色而被療癒了。另外我也學了一些小技巧，慢慢運用在整理我的小庭院。拍攝現場也經常插花佈置，所以對我來說各方面都是很療癒的現場。」

主持人突發奇想當場測試宋仲基的花藝功力，問他對於記者會現場的擺設有何看法，宋也立即幽默答覆：「像這邊有一點空，就會想補一下，就會看出來需要再豐富一點，也能稍微降低一下成本…啊，這個不該講的（笑）」讓台上眾人全都笑開懷。

值得一提的是，這次《我的青春》不僅在韓國舉辦記者會，宋仲基、千玗嬉也於上週5月29日在日本東京西武新宿站現身露天記者發表會，吸引了近2000名粉絲聚集現場將週邊擠爆，兩人還大秀流利日語向全場觀眾親切打招呼，並發送各種愛心手勢、飛吻，粉絲報以熱烈尖叫，人氣之旺可見一斑。浪漫愛情劇《我的青春》9月5日起每週五晚間於friDay影音更新兩集。

