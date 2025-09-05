李聖傑預告本週六大計畫 拒絕「複製貼上」人生

李聖傑相隔三年回歸。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕李聖傑相隔3年回歸華語樂壇，推出「FACE三部曲」最終章《FACE III 未來》，首波主打歌《複製貼上》以音樂展現科技的反差感，李聖傑透露現代人的生活已經離不開科技的便利性，尤其是社群網站，並有感每個人的生活型態都是互相影響，「有同樣的表情、同樣的想法，我希望大家都活得獨特」。他將在本週六的「痴心絕對」世界巡演馬來西亞站全球首唱新歌。

首波單曲封面也充滿濃厚復古風，只見李聖傑穿上帥氣西裝，兩旁有白色殘影曝光，身影彷彿也是複製貼上。李聖傑坦言現今的社群網站、ChatGPT雖然都很方便，好處是在收集資料上很方便，但也帶來一些比較不好的部分，像是讓大家的想法都複製貼上，沒有獨特的自己。

李聖傑也時時刻刻提醒自己的風格不要「複製貼上」，出道多年以來，每一張專輯都要求自己要有創作，也曾擔綱過音樂製作人，如今耗時13年的《FACE III 未來》則希望有更多突破，「不管是在創作上或音樂的形態style上，希望所有的歌迷可以感受到我的突破跟努力」。

至於自己有沒有最常「複製貼上」的事物，李聖傑打趣表示就是在錄音室混音的時候，常常一邊開玩笑跟混音工作人員說「這一段可以直接複製到下一段」，但他這次卻完全不這樣做，每一次的副歌乍聽之下節奏、旋律一樣，都一定都會一些變化，「每一段都是獨一無二的」。

這次專輯母帶遠赴屢獲葛萊美獎肯定的美國知名後期錄音室Sterling sound studio完成，音樂團隊更找來眾多歐美巨星包括Coldplay、紅髮艾德、女神卡卡、邦喬飛樂團以及Dua Lipa指名合作的後期工程師Chris Gehringer、Ted Jensen操刀製作；而這張微專輯當然也有李聖傑招牌情歌，整張專輯4首歌曲，可以有4個不同的面向起承轉合，他表示：「我覺得這是我想在這張專輯裡帶給大家的各種面向，所以請大家好好期待囉」。

