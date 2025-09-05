晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李聖傑預告本週六大計畫 拒絕「複製貼上」人生

李聖傑相隔三年回歸。（華納提供）李聖傑相隔三年回歸。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕李聖傑相隔3年回歸華語樂壇，推出「FACE三部曲」最終章《FACE III 未來》，首波主打歌《複製貼上》以音樂展現科技的反差感，李聖傑透露現代人的生活已經離不開科技的便利性，尤其是社群網站，並有感每個人的生活型態都是互相影響，「有同樣的表情、同樣的想法，我希望大家都活得獨特」。他將在本週六的「痴心絕對」世界巡演馬來西亞站全球首唱新歌。

首波單曲封面也充滿濃厚復古風，只見李聖傑穿上帥氣西裝，兩旁有白色殘影曝光，身影彷彿也是複製貼上。李聖傑坦言現今的社群網站、ChatGPT雖然都很方便，好處是在收集資料上很方便，但也帶來一些比較不好的部分，像是讓大家的想法都複製貼上，沒有獨特的自己。

李聖傑也時時刻刻提醒自己的風格不要「複製貼上」，出道多年以來，每一張專輯都要求自己要有創作，也曾擔綱過音樂製作人，如今耗時13年的《FACE III 未來》則希望有更多突破，「不管是在創作上或音樂的形態style上，希望所有的歌迷可以感受到我的突破跟努力」。

李聖傑相隔三年回歸。（華納提供）李聖傑相隔三年回歸。（華納提供）

至於自己有沒有最常「複製貼上」的事物，李聖傑打趣表示就是在錄音室混音的時候，常常一邊開玩笑跟混音工作人員說「這一段可以直接複製到下一段」，但他這次卻完全不這樣做，每一次的副歌乍聽之下節奏、旋律一樣，都一定都會一些變化，「每一段都是獨一無二的」。

這次專輯母帶遠赴屢獲葛萊美獎肯定的美國知名後期錄音室Sterling sound studio完成，音樂團隊更找來眾多歐美巨星包括Coldplay、紅髮艾德、女神卡卡、邦喬飛樂團以及Dua Lipa指名合作的後期工程師Chris Gehringer、Ted Jensen操刀製作；而這張微專輯當然也有李聖傑招牌情歌，整張專輯4首歌曲，可以有4個不同的面向起承轉合，他表示：「我覺得這是我想在這張專輯裡帶給大家的各種面向，所以請大家好好期待囉」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中