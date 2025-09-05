晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

被喊Honey還甜蜜偷親 五月天阿信不忍回吻畫面曝光

張國璽擔任嘉賓助陣五月天。（相信音樂提供）張國璽擔任嘉賓助陣五月天。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天「回到那一天」25周年巡演在上海開唱，3天演唱會分別邀請國璽、韋禮安及陳粒擔任嘉賓。張國璽一出場就對阿信甜喊「Honey」，隨後合唱《我愛夏天》、《春天的吶喊》。上次國璽在「Just Love It!一路向東」高雄場親阿信嗨翻全場，這回又出招親了阿信和石頭，全場驚呼聲四起。

阿信當眾回吻國璽的光頭。（翻攝YouTube）阿信當眾回吻國璽的光頭。（翻攝YouTube）

阿信在台上被嘉賓張國璽當場喊「Honey」，更被出其不意親吻，開心照單全收，還回吻張國璽的大光頭，讓粉絲嗨翻。張國璽笑說：「很感激兄弟給我機會，來到這唱歌，還有親阿信給大家看。」更對著阿信親膩地稱他為「信」，讓阿信笑問：「那你希望叫你國還是璽」，而阿信又回敬他一個吻掀起全場高潮。

韋禮安這次也登台助陣，提到偶像感性表示：「我從小到大聽的音樂，一定有五月天的基因在裡面，因為我的青春裡有五月天。」阿信笑說：「像我青春有韋禮安的存在，我都聽《如果可以》。」現場拱韋禮安小唱二句，而全場粉絲都跟著接唱，阿信說：「你有開8萬人演唱會的潛力，你已經把五月天演唱會的形狀變成韋禮安演唱會的形狀！」

韋禮安與偶像五月天合作。（相信音樂提供）韋禮安與偶像五月天合作。（相信音樂提供）

此話一出讓韋禮安興奮大喊：「不敢不敢，畢竟我擁有五月天的基因。」而怪獸聽了笑問：「是哪個人幹的？」偷偷「開車」逗樂全場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中