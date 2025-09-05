被喊Honey還甜蜜偷親 五月天阿信不忍回吻畫面曝光

張國璽擔任嘉賓助陣五月天。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天「回到那一天」25周年巡演在上海開唱，3天演唱會分別邀請國璽、韋禮安及陳粒擔任嘉賓。張國璽一出場就對阿信甜喊「Honey」，隨後合唱《我愛夏天》、《春天的吶喊》。上次國璽在「Just Love It!一路向東」高雄場親阿信嗨翻全場，這回又出招親了阿信和石頭，全場驚呼聲四起。

阿信當眾回吻國璽的光頭。（翻攝YouTube）

阿信在台上被嘉賓張國璽當場喊「Honey」，更被出其不意親吻，開心照單全收，還回吻張國璽的大光頭，讓粉絲嗨翻。張國璽笑說：「很感激兄弟給我機會，來到這唱歌，還有親阿信給大家看。」更對著阿信親膩地稱他為「信」，讓阿信笑問：「那你希望叫你國還是璽」，而阿信又回敬他一個吻掀起全場高潮。

請繼續往下閱讀...

韋禮安這次也登台助陣，提到偶像感性表示：「我從小到大聽的音樂，一定有五月天的基因在裡面，因為我的青春裡有五月天。」阿信笑說：「像我青春有韋禮安的存在，我都聽《如果可以》。」現場拱韋禮安小唱二句，而全場粉絲都跟著接唱，阿信說：「你有開8萬人演唱會的潛力，你已經把五月天演唱會的形狀變成韋禮安演唱會的形狀！」

韋禮安與偶像五月天合作。（相信音樂提供）

此話一出讓韋禮安興奮大喊：「不敢不敢，畢竟我擁有五月天的基因。」而怪獸聽了笑問：「是哪個人幹的？」偷偷「開車」逗樂全場。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法