日本灶咖團！Travis Japan抵台300粉接機 松田元太變鬍渣潮男

中村海人（左起）、松田元太、七五三掛龍也、松倉海斗、宮近海斗、吉澤閑也、川島如惠留再度來台。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本星達拓娛樂旗下的團體「Travis Japan」將在周末六日於新莊Zepp New Taipei舉行世界巡迴演唱會台北站，7名成員今天（5日）中午抵達松山機場，雖然是素顏登場，不過仍敬業的比出招牌手勢，並與粉絲打招呼、比愛心，讓一大早就等候在松山機場接機的300名歌迷嗨到不行。

Travis Japan相隔1年再度來台，近年因多次訪台被封為「日本灶咖男團」，他們不僅對台灣的美食與人文印象深刻，更選擇在全新世界巡演 「Travis Japan World Tour 2025 VIIsual」 中，以台北作為亞洲首站，將於9月6日、7日連續兩天在Zepp New Taipei 送上勁歌熱舞，台北場門票已全數售罄。

松田元太素顏的鬍渣造型格外引起關注。（記者王文麟攝）

7名成員中村海人、松田元太、七五三掛龍也、松倉海斗、宮近海斗、吉澤閑也、川島如惠留現身松山機場，儘管沒有化妝、沒有多加打扮，不過各個都是帥氣潮男，中村海人的包包上面還掛著薄荷色的Labubu，宮近海斗則被提醒要拿掉口罩，松田元太則是墨鏡、鬍渣現身，展露男人味的一面。

巧的是，另一組女團＠onefive、透明系女聲川西奈月都搭乘同一台班機，且現場還有Juice=Juice的粉絲，現場十分熱鬧。＠onefive、川西奈月將於9月7日的潮臺北登場。

＠onefive可愛登場。（記者王文麟攝）

川西奈月完妝卡哇依現身。（記者王文麟攝）

