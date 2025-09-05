晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「禁忌片」祖師爺、禁忌議題金馬得主集結 跨世代導演齊交流影迷

世界民族電影節即將盛大登場，金馬獎得主溫景輝（左起）、「禁忌片」祖師爺虞戡平、金馬獎得主張吉安跨世代導演齊交流影迷。（世界民族電影節提供）世界民族電影節即將盛大登場，金馬獎得主溫景輝（左起）、「禁忌片」祖師爺虞戡平、金馬獎得主張吉安跨世代導演齊交流影迷。（世界民族電影節提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由文化部蒙藏文化中心主辦的「2025世界民族電影節」將於12日盛大開幕，今年邁入第4屆，以「跟著電影去旅行」為年度主題，將串聯臺北、臺中、嘉義、臺南、高雄與花蓮等六大城市，帶來為期十天、共21部電影、70場免費放映。被譽為臺灣同志電影「祖師爺」之作的《孽子》導演虞戡平也將與金馬獎得主、馬來西亞導演張吉安舉行座談會影迷。

本屆電影節規劃琳瑯滿目的導演座談與專題講座活動，包括導演虞戡平將現身臺北華山電影館、花蓮文創園區兩地映後座談；導演張吉安則帶著他大膽碰觸禁忌議題的最新力作《搖籃凡世》赴臺南臺灣文學館、臺北華山與影迷交流；而連奪金馬獎、臺北電影獎及金穗獎的新銳導演溫景輝，更將帶著他得獲獎作《A面：我的一天》，出席花蓮文創園區映後座談；加上國家電影及視聽文化中心處長羅珮嘉，也將親自出馬嘉義文創園區為《桂花巷》台語數位版作映前導讀，今年世界民族電影節集結三代導演出席活動，堪稱盛況空前。

虞戡平執導的《孽子》勇敢挑戰戒嚴時期的保守台灣。（世界民族電影節提供）虞戡平執導的《孽子》勇敢挑戰戒嚴時期的保守台灣。（世界民族電影節提供）

現年75歲的虞戡平，是電視、電影、紀錄片、廣告資深媒體人，今年電影節的「性別平等了沒？」單元選映1986年改編自白先勇經典同名小說，由虞戡平執導的《孽子》數位修復版，改編自臺灣文學作家白先勇的長篇小說，描述臺北市新公園男同志社群的生活、慾望與掙扎求存。電影同時可見70年代的臺北樣貌，包括當時的同志社群聚會場所新公園（現今228和平公園），以及名流聚集的希爾頓飯店等繁華市景。虞戡平當時展現為同志發聲的無畏精神，勇敢挑戰尚在戒嚴時期的保守社會，將禁忌同志題材搬上大銀幕，成就了臺灣首部同志電影。

虞戡平除了大銀幕成就斐然，更從事臺灣原住民歷史、人文田野調查超過20年，長期投身原住民影像紀錄人才的培育。去年更獲國立東華大學頒授名譽社會科學博士，同時獲中華民國原住民族委員會所頒授的原住民族一等獎章，與花蓮在地連結深厚。他除將於9/13下午17:10出席臺北光點華山映後，也將於9/20下午15:10親臨花蓮文化創意產業園區，與觀眾分享他拍攝《孽子》的心路歷程與幕後點滴。

張吉安將攜《搖籃凡世》出席臺南國立臺灣文學館映後講座。（世界民族電影節提供）張吉安將攜《搖籃凡世》出席臺南國立臺灣文學館映後講座。（世界民族電影節提供）

2023年以挑戰馬來西亞當地華人傷痛歷史的《五月雪》，在威尼斯影展獲獎的導演張吉安，推出大膽挑動敏感「保嬰艙」議題的新作《搖籃凡世》，再度引發話題與討論。《搖籃凡世》不僅獲選今年香港電影節開幕片，目前也正在大馬熱烈上映。該片除獲邀2025世界民族電影節「世界民族大觀」單元，並將於9月19日在臺灣正式上映。無畏直視大馬禁忌與傷痛的張吉安，並將特地飛來臺灣出席9月13日下午13:30於臺南國立臺灣文學館的映後講座，並於9月15日晚上18:50於臺北光點華山電影館映後與觀眾見面。

臺灣新銳導演溫景輝以劇情短片《A面：我的一天》，橫掃金馬獎、臺北電影獎及金穗獎「三金」獎項，成為臺灣影壇最獲期待新導演之一。《A面：我的一天》描述小男孩為趕緊補救暑假錄音作業，請他印度籍媽媽幫忙一起錄音的有趣故事，亦獲選今年世界民族電影節，溫景輝將於9/13下午15:00赴花蓮文化創意產業園區與觀眾分享他的創作歷程。

「2025世界民族電影節」將於9月12–21日於臺北、臺中、嘉義、臺南、高雄及花蓮等六地盛大舉行。今年規劃70場電影放映均為免費欣賞，琳瑯滿目的活動更是繽紛多姿，完整節目表與索票方式，請參閱影展官網及官方粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中