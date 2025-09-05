「禁忌片」祖師爺、禁忌議題金馬得主集結 跨世代導演齊交流影迷

世界民族電影節即將盛大登場，金馬獎得主溫景輝（左起）、「禁忌片」祖師爺虞戡平、金馬獎得主張吉安跨世代導演齊交流影迷。（世界民族電影節提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由文化部蒙藏文化中心主辦的「2025世界民族電影節」將於12日盛大開幕，今年邁入第4屆，以「跟著電影去旅行」為年度主題，將串聯臺北、臺中、嘉義、臺南、高雄與花蓮等六大城市，帶來為期十天、共21部電影、70場免費放映。被譽為臺灣同志電影「祖師爺」之作的《孽子》導演虞戡平也將與金馬獎得主、馬來西亞導演張吉安舉行座談會影迷。

本屆電影節規劃琳瑯滿目的導演座談與專題講座活動，包括導演虞戡平將現身臺北華山電影館、花蓮文創園區兩地映後座談；導演張吉安則帶著他大膽碰觸禁忌議題的最新力作《搖籃凡世》赴臺南臺灣文學館、臺北華山與影迷交流；而連奪金馬獎、臺北電影獎及金穗獎的新銳導演溫景輝，更將帶著他得獲獎作《A面：我的一天》，出席花蓮文創園區映後座談；加上國家電影及視聽文化中心處長羅珮嘉，也將親自出馬嘉義文創園區為《桂花巷》台語數位版作映前導讀，今年世界民族電影節集結三代導演出席活動，堪稱盛況空前。

虞戡平執導的《孽子》勇敢挑戰戒嚴時期的保守台灣。（世界民族電影節提供）

現年75歲的虞戡平，是電視、電影、紀錄片、廣告資深媒體人，今年電影節的「性別平等了沒？」單元選映1986年改編自白先勇經典同名小說，由虞戡平執導的《孽子》數位修復版，改編自臺灣文學作家白先勇的長篇小說，描述臺北市新公園男同志社群的生活、慾望與掙扎求存。電影同時可見70年代的臺北樣貌，包括當時的同志社群聚會場所新公園（現今228和平公園），以及名流聚集的希爾頓飯店等繁華市景。虞戡平當時展現為同志發聲的無畏精神，勇敢挑戰尚在戒嚴時期的保守社會，將禁忌同志題材搬上大銀幕，成就了臺灣首部同志電影。

虞戡平除了大銀幕成就斐然，更從事臺灣原住民歷史、人文田野調查超過20年，長期投身原住民影像紀錄人才的培育。去年更獲國立東華大學頒授名譽社會科學博士，同時獲中華民國原住民族委員會所頒授的原住民族一等獎章，與花蓮在地連結深厚。他除將於9/13下午17:10出席臺北光點華山映後，也將於9/20下午15:10親臨花蓮文化創意產業園區，與觀眾分享他拍攝《孽子》的心路歷程與幕後點滴。

張吉安將攜《搖籃凡世》出席臺南國立臺灣文學館映後講座。（世界民族電影節提供）

2023年以挑戰馬來西亞當地華人傷痛歷史的《五月雪》，在威尼斯影展獲獎的導演張吉安，推出大膽挑動敏感「保嬰艙」議題的新作《搖籃凡世》，再度引發話題與討論。《搖籃凡世》不僅獲選今年香港電影節開幕片，目前也正在大馬熱烈上映。該片除獲邀2025世界民族電影節「世界民族大觀」單元，並將於9月19日在臺灣正式上映。無畏直視大馬禁忌與傷痛的張吉安，並將特地飛來臺灣出席9月13日下午13:30於臺南國立臺灣文學館的映後講座，並於9月15日晚上18:50於臺北光點華山電影館映後與觀眾見面。

臺灣新銳導演溫景輝以劇情短片《A面：我的一天》，橫掃金馬獎、臺北電影獎及金穗獎「三金」獎項，成為臺灣影壇最獲期待新導演之一。《A面：我的一天》描述小男孩為趕緊補救暑假錄音作業，請他印度籍媽媽幫忙一起錄音的有趣故事，亦獲選今年世界民族電影節，溫景輝將於9/13下午15:00赴花蓮文化創意產業園區與觀眾分享他的創作歷程。

「2025世界民族電影節」將於9月12–21日於臺北、臺中、嘉義、臺南、高雄及花蓮等六地盛大舉行。今年規劃70場電影放映均為免費欣賞，琳瑯滿目的活動更是繽紛多姿，完整節目表與索票方式，請參閱影展官網及官方粉絲專頁。

