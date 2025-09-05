晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓籍啦啦隊女神降臨《最強的身體》 仙氣爆棚宛如電影畫面

〔記者侯家瑜／台北報導〕健身競技節目《最強的身體》第四集即將登場，本週眾星雲集，帶來爆發力與耐力的極限挑戰。鄭人碩、唐振剛組男雙展現默契；小鐘與浩克挑戰極限體能，累到直喊想回台北；女神趙娟週仙氣參戰，被讚宛如電影畫面；《全明星4》黃隊再聚首，郭泓志驚喜現身。

《最強的身體》右起鄭人碩、唐振剛。（好看娛樂提供）《最強的身體》右起鄭人碩、唐振剛。（好看娛樂提供）

首先在男雙組合中，電影《角頭：逗陣欸》主角鄭人碩、唐振剛合體參賽，兩人因拍攝《角頭2》熟識，健身興趣相投。鄭人碩稱讚隊友「安全感滿滿」，唐振剛則笑言與碩哥默契絕佳，首次挑戰體育節目，既緊張又興奮。

「客家一哥」小鐘（右）攜手明星御用健身教練浩克參賽。（好看娛樂提供）「客家一哥」小鐘（右）攜手明星御用健身教練浩克參賽。（好看娛樂提供）

另一邊，搞笑代表「客家一哥」小鐘攜手明星健身教練浩克，挑戰推雪橇、甩壺鈴等高強度項目。雖然上場前滿場笑聲，但賽事中小鐘臉色發白，直喊「好想回台北」，讓觀眾看見他不同於綜藝的真實一面。

韓籍啦啦隊女神趙娟週體能爆發，仙氣滿滿。（好看娛樂提供）韓籍啦啦隊女神趙娟週體能爆發，仙氣滿滿。（好看娛樂提供）

女單部分，最受矚目的莫過於韓籍啦啦隊女神趙娟週。她曾參與韓國爆紅節目《體能之巔》，此次上陣《最強的身體》表示是為了「挑戰自己」。雖然項目艱難，但她氣質滿分，讓人直呼「像在拍電影」。

郭泓志驚喜現身應援。（好看娛樂提供）郭泓志驚喜現身應援。（好看娛樂提供）

此外，團體賽迎來《全明星運動會4》黃隊重聚，由壯壯率領彭尊、劉心語、Zing再度合體，誓言奪回冠軍榮耀。更驚喜的是，當年黃隊領隊郭泓志意外現身場邊應援，開玩笑「看熱身狀況是志在參加啦！」現場氣氛瞬間熱血又溫馨。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中