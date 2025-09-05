韓籍啦啦隊女神降臨《最強的身體》 仙氣爆棚宛如電影畫面

〔記者侯家瑜／台北報導〕健身競技節目《最強的身體》第四集即將登場，本週眾星雲集，帶來爆發力與耐力的極限挑戰。鄭人碩、唐振剛組男雙展現默契；小鐘與浩克挑戰極限體能，累到直喊想回台北；女神趙娟週仙氣參戰，被讚宛如電影畫面；《全明星4》黃隊再聚首，郭泓志驚喜現身。

《最強的身體》右起鄭人碩、唐振剛。（好看娛樂提供）

首先在男雙組合中，電影《角頭：逗陣欸》主角鄭人碩、唐振剛合體參賽，兩人因拍攝《角頭2》熟識，健身興趣相投。鄭人碩稱讚隊友「安全感滿滿」，唐振剛則笑言與碩哥默契絕佳，首次挑戰體育節目，既緊張又興奮。

「客家一哥」小鐘（右）攜手明星御用健身教練浩克參賽。（好看娛樂提供）

另一邊，搞笑代表「客家一哥」小鐘攜手明星健身教練浩克，挑戰推雪橇、甩壺鈴等高強度項目。雖然上場前滿場笑聲，但賽事中小鐘臉色發白，直喊「好想回台北」，讓觀眾看見他不同於綜藝的真實一面。

韓籍啦啦隊女神趙娟週體能爆發，仙氣滿滿。（好看娛樂提供）

女單部分，最受矚目的莫過於韓籍啦啦隊女神趙娟週。她曾參與韓國爆紅節目《體能之巔》，此次上陣《最強的身體》表示是為了「挑戰自己」。雖然項目艱難，但她氣質滿分，讓人直呼「像在拍電影」。

郭泓志驚喜現身應援。（好看娛樂提供）

此外，團體賽迎來《全明星運動會4》黃隊重聚，由壯壯率領彭尊、劉心語、Zing再度合體，誓言奪回冠軍榮耀。更驚喜的是，當年黃隊領隊郭泓志意外現身場邊應援，開玩笑「看熱身狀況是志在參加啦！」現場氣氛瞬間熱血又溫馨。

