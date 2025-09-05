晴時多雲

娛樂 最新消息

李洙赫被爆遭壓榨14小時！公司認沒冷氣：他自己想繼續

李洙赫日前前往中國舉行見面會，被質疑工長長達14小時，網友怒轟根本是壓榨。（達志影像）李洙赫日前前往中國舉行見面會，被質疑工長長達14小時，網友怒轟根本是壓榨。（達志影像）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李洙赫8月底前往中國杭州舉辦粉絲見面會，卻傳出竟然一口氣營業長達12至14小時，累到走出場館都步履蹣跚。今天（5日）其經紀公司Saram娛樂發出聲明，稱在過程中持續詢問李洙赫的狀況，是李洙赫希望能與粉絲相處，活動才比預期長才結束。

先前李洙赫到中國舉辦見面會營業長達12至14小時，更傳出有中方工作人員稱「沒簽完不准離開中國」，引發輿論沸騰。對此，經紀公司Saram娛樂對於有部份報導內容不實，作出澄清，指稱彩排15分鐘、見面會4小時半、福利活動2小時。

聲明進一步指出，由於這次見面會是李洙赫時隔10年再次與粉絲見面，因此從海報、影片到各種拍攝，李洙赫都投注了大量心血，不過因為現場超出預期的熱烈，導致演出時間延遲，「我們一直確認演員的狀況以及意願，演員表示『很久沒跟粉絲見面了，希望能夠盡可能全力以赴』，正是因為他的這份真心，所以與粉絲度過了比預期還要長的時間。」

在見面會結束後，主辦方出於安全考量，請李洙赫待所有粉絲散場後再離開。不過公司坦言，先前傳出室內冷氣的事情，確實比預期中還要熱，理由是冷氣不足。公司表示，未來會更加仔細觀察藝人的狀況以及粉絲感受，並做好海內外所有活動，確保藝人以及粉絲都能好好的參加活動。

點圖放大header
點圖放大body

