晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八點檔演員眉角多 阿翔挖拍戲內幕遭王瞳呼巴掌

阿翔被眾人一一打巴掌。（民視提供）阿翔被眾人一一打巴掌。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導阿翔、籃籃、楊繡惠以及來賓阿本錄製民視、八大《綜藝新時代》，日前來到新北市林口區，一同帶領各位觀眾走訪林口各大有特色與有趣的景點。

節目第一站特別來到林口民視總部，實際參與演出收視冠軍的八點檔《好運來》，並為觀眾揭密膾炙人口的八點檔到底是如何誕生。

節目開場就由當紅八點檔女主角蘇晏霈帶領藝人來到化妝室，化妝室中八點檔演員王瞳、曾子益、賴芊合與徐秀華導演一同讀本的嚴肅氣氛，讓一群人遲遲不敢插話影響到劇組。

阿翔也實際求證導演，是不是提到八點檔演員要面對各種橋段要求，像是滾山坡、跳海的橋段，而且台詞都是當日拿到，讓主持群驚呼當演員還真不輕鬆。

阿翔體驗八點檔巴掌戲。（民視提供）阿翔體驗八點檔巴掌戲。（民視提供）

提到觀眾最熟悉的「打巴掌」，王瞳也加碼分享如何打巴掌，「空氣打」又有效果又不會痛，沒想到讓阿翔竟莫名其妙一一體驗「呼巴掌」，從曾子益快打、自稱打人不痛又響的王瞳、蘇晏霈出其不意打還有楊繡惠控制不住力道還有籃籃被打後，回打阿翔讓他眼冒金星，讓阿翔又好氣又好笑的說我們的小角色沒有這些橋段，不用學這個，惹得現場眾人哈哈大笑。

其中演員們更是提到曾子益「冰塊」戲最多的，原來因為有不少挨打的戲，曾子益練就好身材，大方秀出冰塊腹肌，來賓阿本也大方拉起衣服大方秀出好身材，難得看八點檔演員可愛的一面，全場歡笑連連。

籃籃（左起）、阿翔、楊繡惠與阿本（左後）體驗拍八點檔。（民視提供）籃籃（左起）、阿翔、楊繡惠與阿本（左後）體驗拍八點檔。（民視提供）

民視節目部更是高規格禮遇，讓《綜藝新時代》這次的體驗，實際一同加入八點檔《好運來》的陣營，導演也大方的馬上幫主持群加戲、一同加入目前台灣最夯的八點大大戲「好運來」，而第一次參與有台詞的角色讓籃籃笑說終於美夢成真。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中