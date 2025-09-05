八點檔演員眉角多 阿翔挖拍戲內幕遭王瞳呼巴掌

阿翔被眾人一一打巴掌。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導阿翔、籃籃、楊繡惠以及來賓阿本錄製民視、八大《綜藝新時代》，日前來到新北市林口區，一同帶領各位觀眾走訪林口各大有特色與有趣的景點。

節目第一站特別來到林口民視總部，實際參與演出收視冠軍的八點檔《好運來》，並為觀眾揭密膾炙人口的八點檔到底是如何誕生。

節目開場就由當紅八點檔女主角蘇晏霈帶領藝人來到化妝室，化妝室中八點檔演員王瞳、曾子益、賴芊合與徐秀華導演一同讀本的嚴肅氣氛，讓一群人遲遲不敢插話影響到劇組。

阿翔也實際求證導演，是不是提到八點檔演員要面對各種橋段要求，像是滾山坡、跳海的橋段，而且台詞都是當日拿到，讓主持群驚呼當演員還真不輕鬆。

阿翔體驗八點檔巴掌戲。（民視提供）

提到觀眾最熟悉的「打巴掌」，王瞳也加碼分享如何打巴掌，「空氣打」又有效果又不會痛，沒想到讓阿翔竟莫名其妙一一體驗「呼巴掌」，從曾子益快打、自稱打人不痛又響的王瞳、蘇晏霈出其不意打還有楊繡惠控制不住力道還有籃籃被打後，回打阿翔讓他眼冒金星，讓阿翔又好氣又好笑的說我們的小角色沒有這些橋段，不用學這個，惹得現場眾人哈哈大笑。

其中演員們更是提到曾子益「冰塊」戲最多的，原來因為有不少挨打的戲，曾子益練就好身材，大方秀出冰塊腹肌，來賓阿本也大方拉起衣服大方秀出好身材，難得看八點檔演員可愛的一面，全場歡笑連連。

籃籃（左起）、阿翔、楊繡惠與阿本（左後）體驗拍八點檔。（民視提供）

民視節目部更是高規格禮遇，讓《綜藝新時代》這次的體驗，實際一同加入八點檔《好運來》的陣營，導演也大方的馬上幫主持群加戲、一同加入目前台灣最夯的八點大大戲「好運來」，而第一次參與有台詞的角色讓籃籃笑說終於美夢成真。

