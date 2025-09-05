奪冠數字好毛！《厲陰宅》終章444萬空降全台新片冠軍

《厲陰宅：最終聖事》導演麥可查維斯獨家專訪

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「鬼王」溫子仁擔任監製打造的恐怖片《厲陰宅：最終聖事》在台上映大受好評，上映首日即以非常「玄」的台幣444萬空降全台新片票房冠軍，一舉刷新導演麥可查維斯在台最佳開片票房紀錄，挾超強氣勢搶攻本週末中元節檔期。

恐怖片《厲陰宅：最終聖事》在台上映首日即以台幣444萬空降全台新片票房冠軍。（華納兄弟提供）

該片獲美媒盛讚「不只有駭人的惡靈大亂鬥，竟有溫馨感人的華倫一家感情戲」，富比士雜誌更封為「華倫家族的完美落幕」。台灣影迷也對「國際亡美」安娜貝爾回歸助陣、華倫一家人團結對抗惡靈的劇情給出不少好評。

電影不僅戲裡出現各種詭異的靈異現象嚇死粉絲，就連戲外也傳出靈異事件，飾演主角華倫太太的女星薇拉法蜜嘉，竟在拍片時身上突然浮現十字架形狀的瘀青，導演也在拍攝期間住的舊房子聽到陌生交談聲，讓電影戲裡戲外詭異指數都破表。《厲陰宅：最終聖事》全台上映中。

