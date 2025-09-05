「王傑、鍾漢良、張信哲」都來了！韋禮安新身份曝光

韋禮安掀迷因新復古風潮。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲創作才子韋禮安相隔近3年，再度推出全新音樂系列—跨世紀Newtro（新復古）情歌系列，首張EP《Love Wei Back Vol.1》中，韋禮安大展不按牌理出牌的迷因梗，一公開就深獲各界好評，期待度極高。

韋禮安在這個系列建構的「韋宇宙」中，一人分飾三角，演唱三首完全不同曲風的新歌，由情歌浪子「韋偉成」演唱搖滾勁曲《愛我沒錯》、來自香港的動感歌手「韋廉」大唱舞曲《珍妮佛》以及文藝大學生「韋志豪」詮釋惆悵情歌《不變》，把復古玩到極致；還有粉絲對照出當代歌手，表示「韋偉成」的人設會想起王傑、「韋廉」有鍾漢良的味道，以及「韋志豪」似乎有張信哲的感覺，討論十分熱烈。

韋禮安掀迷因新復古風潮。（索尼提供）

這次的跨世紀Newtro情歌系列是他這幾年一直在思索的概念，終於今年逐步誕生出《Love Wei Back Vol.1》EP。之所以開始這個系列，他表示：「希望整個系列是結合自己成長過程中，在不同的年代所留下的音樂印記。其實我沒有真的生活在那個年代，但是一整個年代的音樂在成長過程中還是會聽到，在不同時期，某些歌會繼續流傳，不會因為時光而消失，反而會更深植人心。」

韋禮安在創作音樂時，鎖定的大方向是想要做出小時候聽過歌曲的感覺，於是《愛我沒錯》與電影《七匹狼》主題曲《永遠不回頭》的義無反顧相同感受；《珍妮佛》是以80年代synthwave電子合成器音色揮灑出霓虹的都會氛圍，與「冰球樂團」完成編曲，也特別加入知名聲優林美秀（非演員林美秀）以聲音飾演「珍妮佛」；優美旋律中帶著淡淡哀傷的《不變》，力邀華語抒情風格始祖的編曲老師Mac Chew編曲，讓曲的畫面感呈現出當代情歌風貌。

