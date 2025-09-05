晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

爆熱戀大6歲許允樂！李玉璽又被超人氣「南韓甜心」告白了

Seo EVE推出升級版《麻辣糖葫蘆》。（FU Entertainment提供）Seo EVE推出升級版《麻辣糖葫蘆》。（FU Entertainment提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕年僅12歲的「南韓甜心」Seo EVE（서이브），去年憑著一首洗腦神曲《麻辣糖葫蘆》紅遍全球。今年她攜手李玉璽推出升級版《Say Yes（麻辣糖葫蘆 Ver.2）》，今（5）日正式上線，MV同步公開，

Seo EVE與俊希互動甜蜜。（FU Entertainment提供）Seo EVE與俊希互動甜蜜。（FU Entertainment提供）

《Say Yes（麻辣糖葫蘆 Ver.2）》feat.李玉璽跳脫《麻辣糖葫蘆》的風格，一改原有的KPOP曲風，並加入華語、台語、韓文三種語言；MV則以學長視角敘述，李玉璽飾演的學長在重複乏味的日常中感到無力，某次逛夜市的插曲，進而展開一場時空穿越般的奇妙體驗，更特別邀來人氣男團「F.F.O」成員俊希飾演年輕版的學長。

首次挑戰劇情式MV的俊希難掩興奮，笑說：「自己其實比較少演戲的經驗，所以在開拍前一直在看著腳本，揣摩角色的情緒。」俊希去年也深陷《麻辣糖葫蘆》熱潮裡，「網路上一直滑到EVE妹妹的短片，我覺得她很厲害，是一個很外向的人，也放得很開，很值得我學習」，更透露Seo EVE教他玩韓國遊戲，更誇他很厲害。

Seo EVE的《麻辣糖葫蘆》已紅遍全球，跨出改編這一步並不容易，她則表示不會有壓力，「我覺得開心最重要！這次我的歌被改編得很有趣又好玩，所以我很開心，而且我相信玉璽歐巴」。李玉璽為了跳脫原曲風格而絞盡腦汁，「起初覺得有點難，因為旋律太深植人心，但Seo EVE的團隊很友善，先問我要不要試試看，當時合約還沒簽，我心想如果自己不滿意就算了」。

除了華語，Seo EVE特別挑戰台語，她表示：「歌曲剛出來的時候，就有把內容傳給我，所以我知道意思。聽到不是韓文的歌很有趣，尤其我最喜歡那句『想去夜市』，我最愛吃東西，來台灣時最喜歡的地方就是夜市，所以我常常去！」

Seo EVE被李玉璽唱功迷住。（FU Entertainment提供）Seo EVE被李玉璽唱功迷住。（FU Entertainment提供）

李玉璽與大6歲的女友許允樂近來頻放閃，由於這首歌曲是男女對唱，李玉璽考量Seo EVE年紀很小，不適合以情歌方式呈現，也不希望是哥哥與妹妹的互動，因此打造成學妹向學長告白的回憶，「Say Yes」更玩起諧音哏「迺夜市」，顯得更接地氣。

Seo EVE分享和李玉璽合作的心情，大讚「是又帥又厲害的前輩」，且她看過李玉璽演出的電影《我的少女時代》，「果然成為糖葫蘆少女是對的，因為可以一直遇到很棒的前輩們」。且拍攝MV時互動相當歡樂，她難忘MV裡有錄音室的場景，「我們是真的邊唱邊拍的，我還現場聽到他唱，真的超厲害，所以更被他迷住了」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中