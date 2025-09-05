爆熱戀大6歲許允樂！李玉璽又被超人氣「南韓甜心」告白了

Seo EVE推出升級版《麻辣糖葫蘆》。（FU Entertainment提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕年僅12歲的「南韓甜心」Seo EVE（서이브），去年憑著一首洗腦神曲《麻辣糖葫蘆》紅遍全球。今年她攜手李玉璽推出升級版《Say Yes（麻辣糖葫蘆 Ver.2）》，今（5）日正式上線，MV同步公開，

Seo EVE與俊希互動甜蜜。（FU Entertainment提供）

《Say Yes（麻辣糖葫蘆 Ver.2）》feat.李玉璽跳脫《麻辣糖葫蘆》的風格，一改原有的KPOP曲風，並加入華語、台語、韓文三種語言；MV則以學長視角敘述，李玉璽飾演的學長在重複乏味的日常中感到無力，某次逛夜市的插曲，進而展開一場時空穿越般的奇妙體驗，更特別邀來人氣男團「F.F.O」成員俊希飾演年輕版的學長。

首次挑戰劇情式MV的俊希難掩興奮，笑說：「自己其實比較少演戲的經驗，所以在開拍前一直在看著腳本，揣摩角色的情緒。」俊希去年也深陷《麻辣糖葫蘆》熱潮裡，「網路上一直滑到EVE妹妹的短片，我覺得她很厲害，是一個很外向的人，也放得很開，很值得我學習」，更透露Seo EVE教他玩韓國遊戲，更誇他很厲害。

Seo EVE的《麻辣糖葫蘆》已紅遍全球，跨出改編這一步並不容易，她則表示不會有壓力，「我覺得開心最重要！這次我的歌被改編得很有趣又好玩，所以我很開心，而且我相信玉璽歐巴」。李玉璽為了跳脫原曲風格而絞盡腦汁，「起初覺得有點難，因為旋律太深植人心，但Seo EVE的團隊很友善，先問我要不要試試看，當時合約還沒簽，我心想如果自己不滿意就算了」。

除了華語，Seo EVE特別挑戰台語，她表示：「歌曲剛出來的時候，就有把內容傳給我，所以我知道意思。聽到不是韓文的歌很有趣，尤其我最喜歡那句『想去夜市』，我最愛吃東西，來台灣時最喜歡的地方就是夜市，所以我常常去！」

Seo EVE被李玉璽唱功迷住。（FU Entertainment提供）

李玉璽與大6歲的女友許允樂近來頻放閃，由於這首歌曲是男女對唱，李玉璽考量Seo EVE年紀很小，不適合以情歌方式呈現，也不希望是哥哥與妹妹的互動，因此打造成學妹向學長告白的回憶，「Say Yes」更玩起諧音哏「迺夜市」，顯得更接地氣。

Seo EVE分享和李玉璽合作的心情，大讚「是又帥又厲害的前輩」，且她看過李玉璽演出的電影《我的少女時代》，「果然成為糖葫蘆少女是對的，因為可以一直遇到很棒的前輩們」。且拍攝MV時互動相當歡樂，她難忘MV裡有錄音室的場景，「我們是真的邊唱邊拍的，我還現場聽到他唱，真的超厲害，所以更被他迷住了」。

