娛樂 最新消息

買寫真即可交往 林沐希超瞎騙術曝光

網紅孫安佐的表姊網紅「Ariel」林沐希。（取自林沐希IG）網紅孫安佐的表姊網紅「Ariel」林沐希。（取自林沐希IG）

〔記者王定傳／台北報導〕網紅孫安佐的表姊網紅「Ariel」林沐希，涉配合感情詐欺集團「製作人、代聊手」所創建的人設、詐術劇本與被害人互動，以「購買寫真即可交往」、「販賣寫真集業績未達會有生命危險」等各種理由聯手詐團向4名被害者施詐合計47萬餘元，台北地檢署認為她利用粉絲的愛慕，配合犯案，犯罪情節亦屬重大，求刑5年。

檢方調查，林沐希涉與詐團配合於今年1月間，對1名被害者謊稱：「交往後業績未達標，自己在外面欠債爸爸死了、媽媽跑了且需要照顧失智阿嬤，如果業績到達即可爭取新合約拿到簽約金100萬元解決債務，自己也拜託姊妹湊錢還差46本電子寫真集，如果業績未達標沒拿到那份合約會有生命危險」等話術，騙被害者掏26萬餘元購買寫真。

檢警調查，去年間，林沐希還涉與詐團配合，要求另一名被害者買寫真證明真心（即購買就可以交往），並說：「自己在外欠債，有向地下錢莊借錢需要達到業績目標取得簽約金，否則無法償還債務將會有生命危險」，後來又說：「贊助商反悔不贊助，要求被害者補齊200本銷量，否則將兼差去陪老闆（暗示出賣肉體換金錢）」騙被害者花65956萬買寫真；至於剩餘的2名被害者也遭「追我要證明真心、廠商反悔滯銷」，分別被拐走14990元及13萬餘元。

