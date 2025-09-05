晴時多雲

娛樂 最新消息

江祖平爆料龔益霆性侵 保護司說話了

〔記者林志怡／台北報導〕藝人江祖平近期透過網路社群控訴三立資深副總龔美富的兒子龔益霆性侵大特女演員，並性騷擾電視台女員工。衛福部保護司長張秀鴛表示，被害人自行揭露加害人資訊並不違法，但透過媒體公審方式求助沒有那麼恰當，呼籲被害人還是要依循法律途徑尋求幫助。

江祖平。（資料照，翻攝臉書）江祖平。（資料照，翻攝臉書）

江祖平透過網路社群爆料電視台員工疑似性侵女演員，後來又陸續貼出其他女性工作人員遭受性騷的相關對話，並貼出涉案男性相片，直接控訴龔益霆涉案，男方也火速回應稱「曾與江祖平交往」，江祖平則火大秒反擊，自爆自己就是性侵受害者，並索賠1300萬。

對於江祖平近期陸續揭露疑似性侵犯的資訊，包括照片、姓名等，張秀鴛表示，若受害人為成年人，且受害人自行揭露，法律上也有明文規定「不違法」，且媒體報導相關案件時，若被害人為成年人，且經本人同意，或檢察官、法官認為有必要時，也可以揭露加害人身份資訊。

此外，近期有律師認為，江祖平的爆料過程相當奇怪，如果真的是性被害者，第一時間應該報警、驗傷，江祖平卻是以「他人經歷」包裝，再逐步揭開所謂真相，等對方反擊才喊要提告或驗傷，讓她覺得相當「不尋常」。

張秀鴛直言，在實務經驗上，一定會有這類把自己經驗包裝成其他人經歷，並希望藉此對外求助的情況，有時被害人希望詢問相關服務資訊，或是第一時間想要知道怎麼處理比較好，但礙於社會迷思對性侵害的誤解，擔心被貼標籤，因此先以「我的朋友」來描述，這種作法是常見、也可以理解的。

不過，張秀鴛坦言，透過媒體公審的方式處理性侵案件雖不違法，但「沒有那麼恰當」，還是建議被害人還是朝一般正常的管道求助，包括報警、驗傷等，接著依循司法程序來對行為人追溯法律責任，且這類案件屬於非告訴乃論的刑事案件，當事人已經在媒體上揭露，檢察官也可以依職權展開調查。

但張秀鴛也提醒，假設當事人並非受害者本人，也沒有經過朋友、即受害者本人同意，就擅自揭露被害人的身分資訊，當然是不妥的，即使沒有直接說出朋友是誰，仍是處於灰色地帶的行為。

