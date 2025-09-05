晴時多雲

娛樂 最新消息

金鍾國今辦婚禮！賓客被下封口令 15年摯友劉在錫主持

金鍾國今天舉行婚禮，正式成為人夫。（翻攝自IG）金鍾國今天舉行婚禮，正式成為人夫。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金鍾國今天（5日）將完婚，對於婚禮的一切，他全都保密到家，據傳他還對親朋好友下了「封口令」，婚禮將在極度保密的情況下進行。

金鍾國（左）的婚禮，劉在錫擔任主持人。（friDay影音提供）金鍾國（左）的婚禮，劉在錫擔任主持人。（friDay影音提供）

現年49歲金鍾國在今年8月宣布結婚，今天下午將在首爾與一名圈外女性舉行婚禮，婚禮將以非公開形式進行，僅邀請雙方親朋好友參加，當然婚禮地點也沒有對外公布。好友劉在錫將擔任婚禮主持人，兩人是摯友，一起合作綜藝節目《Running Man》長達15年。

池錫辰（左）被金鍾國（右）下封口令。（中天綜合台提供）池錫辰（左）被金鍾國（右）下封口令。（中天綜合台提供）

金鍾國妻子的情報相當少，傳出新娘是在美國從事美容業的CEO，不過該消息未獲得證實。而金鍾國對太太保密到家，根據《每日經濟》報導，收到婚禮邀請函的人並不多，且業界人士透露，金鍾國向身邊的親朋好友發出了「什麼話都別說」的封口令，池錫辰也說「什麼都不能說」，十分保密。

