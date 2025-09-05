晴時多雲

娛樂 最新消息

孫鵬直言處理事情有輕重緩急「該出手時就出手！」

孫鵬（中）昨晚《角頭－鬥陣欸》慶功，坐在高捷隔壁心情看起來相當好。（記者胡舜翔攝）孫鵬（中）昨晚《角頭－鬥陣欸》慶功，坐在高捷隔壁心情看起來相當好。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕年度最賣座台片《角頭－鬥陣欸》全台票房猛破1.5億，昨晚（4日）舉辦慶功記者會，演員之一的孫鵬和狄鶯、孫安佐一家近日被「J小姐」爆料家事，包括劈腿以及孫鵬與狄鶯感情不睦等，引發軒然大波。先前曾透過所屬公司喊告的孫鵬昨也表示「該出手就出手！」

在《角頭》宇宙飾演「貴董」的高捷昨提到，近日網路上有許多人冒用他的名字進行詐騙，他除了呼籲大家不要相信，更直說：「我還需要交友嗎？我有什麼事情都請仁哥（王識賢）幫我處理，詐騙手段層出不窮的。」之後笑說「我已經不能交友了！」

孫鵬昨晚出席《角頭－鬥陣欸》慶功，對於家事及提告不願多談。（記者胡舜翔攝）孫鵬昨晚出席《角頭－鬥陣欸》慶功，對於家事及提告不願多談。（記者胡舜翔攝）

其他人也當場提到有類似被冒名經驗，坐在隔壁的孫鵬被點名都怎麼處理，他笑說：「處理事情有分輕重緩急，這種冒名的我先放著。」被問到是否要先「處理」被爆料一事。他先是表示「今天我特別開心，那個就先不聊！」接著引用電影宣傳口號說要向前走！「該出手時就出手！」

點圖放大
點圖放大

