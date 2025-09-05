晴時多雲

娛樂 最新消息

曖昧對象不忍了 Jocelyn 9.4.0不解風情慘被抱怨「是直男」

Jocelyn 9.4.0 打造浪漫R&amp;B宇宙。（華風數位提供）Jocelyn 9.4.0 打造浪漫R&B宇宙。（華風數位提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕新生代唱作才女Jocelyn 9.4.0今年創作火力全開，不只舉辦個人首場售票演唱會，更立下每個月一首單曲的創作目標，9月5日推出全新單曲《Sweet Sweet Boy》，繼人氣單曲《可是你知道嗎》後，又帶來一首帶點調皮的甜蜜情歌。

談及《Sweet Sweet Boy》的靈感，Jocelyn 9.4.0坦言這首歌源於她自身的經驗。她分享道：「我喜歡用寫歌記錄自己每一段感情，雖然我本人其實是不浪漫的人，但我會透過歌曲來表達愛意，所以才會有浪漫R&B系列的誕生。」

她更笑說自己的「不浪漫」常常讓另一半哭笑不得：「像是對方要陪我工作、到活動現場支持我，我反而會覺得很不喜歡，因為工作的時候需要專注；甚至情人節前問我喜不喜歡花，我直接回答很浪費錢，結果才知道對方已經買好了。」她坦言，自己不浪漫到甚至曾被曖昧對象抱怨：「你是直男嗎？」被問到「什麼樣的表現才算是她心中的Sweet Sweet Boy？」Jocelyn 9.4.0認真地回答：「其實我很容易被一些小舉動打動，例如對方默默關心我的作息，會問我有沒有睡好，或是不經意的體貼舉動，反而比大張旗鼓的浪漫更能讓我心動。」

女Jocelyn 9.4.0 新歌唱出「小壞壞的可愛」。（華風數位提供）女Jocelyn 9.4.0 新歌唱出「小壞壞的可愛」。（華風數位提供）

她形容這首歌是屬於「小壞壞的可愛」的浪漫R&B，「如果沒有仔細看歌詞，可能會覺得這首歌只是單純可愛，但其實裡面藏了很多挑逗的小語氣。」她舉例歌詞中的「當你說你喜歡我的酒窩，好想咬你一口」補充：「我很喜歡男生注意到我的酒窩，因為我笑的時候酒窩才會出現，對方注意到我的酒窩代表他看到我在笑、喜歡我的笑容。」

Jocelyn 9.4.0 自己操刀MV喊忐忑。（華風數位提供）Jocelyn 9.4.0 自己操刀MV喊忐忑。（華風數位提供）

Jocelyn 9.4.0對於社群經營也十分用心，為了宣傳演唱會曾挑戰32天短影音日更不停歇，這次她也自己操刀MV及視覺影像，表示內心其實非常忐忑：「因為要顧及的不只是自己，還要和影像團隊溝通想法，拍攝當天一邊思考鏡頭語言，一邊顧及表演情緒。最開心的是終於能把腦中的畫面變成真的影像，感覺自己的作品除了音樂本身，連視覺上都擁有我的個性是一件滿爽的事！」，

