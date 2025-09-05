李多慧賣力應援「吊帶背心意外斷掉」！她急做1動作超性感

李多慧應援時疑因動作過大，導致衣服上的吊帶滑落，她一邊扭動身體一邊將吊帶丟出去，性感畫面曝光。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展2年多，雖近年來陸續加入不少韓籍啦啦隊新血，但她的地位仍不可動搖。近日李多慧在應援時，疑因舞蹈動作過大，導致衣服上的吊帶滑落，她急中生智做出1舉動挽救，意外創建性感場面，引不少球迷大讚「臨場反應真的好」。

從李多慧釋出的應援畫面中可見，她身穿短版上衣、同色系熱褲，衣服上還別著紅色吊帶，薄透設計秀出性感鎖骨，當李多慧熱舞到一半時，左肩上吊帶竟意外斷掉，只剩下右肩在支撐，李多慧下秒馬上選擇將吊帶整個拿掉，於是她一邊解開身上吊帶，一邊繼續跳舞，意外有種性感的氛圍，她順利將吊帶取下後，下秒順著舞蹈動作將吊帶丟出去，帥氣化解舞台危機。

該魔性影片曝光不到一天，立刻狂吸粉絲留言大讚「這舞姿無人能敵」、「臨場反應真的好，難怪來台2年還是很紅」、「還以為脫掉吊帶是安排好的橋段」。

