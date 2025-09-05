晴時多雲

娛樂 最新消息

懶理婚變傳言！徐佳瑩衝澳洲自爆「做有些羞恥的事」

徐佳瑩「變得有些奢侈的事」27場巡迴演唱會圓滿畢業。（亞神提供）徐佳瑩「變得有些奢侈的事」27場巡迴演唱會圓滿畢業。（亞神提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕上週在澳洲一連舉辦完雪梨及墨爾本兩場演出之後，徐佳瑩「變得有些奢侈的事」演唱會迎來完美的畢業典禮。巡演歷時將近兩年，走過23個不同城市，吸引了25萬人次的觀眾，與徐佳瑩一同完成了共計27場的演出。這是徐佳瑩出道以來巡迴場次最多的演唱會，她滿心感激與感動：「謝謝你們，因為有你們的關係我才能來到這裡。」

徐佳瑩鞠躬感謝歌迷的支持。（亞神提供）徐佳瑩鞠躬感謝歌迷的支持。（亞神提供）

日前徐佳瑩和導演老公比爾被爆7年婚姻觸礁，雙方接力發聲駁斥，接著徐佳瑩為巡迴前進澳洲，分別為雪梨與墨爾本的歌迷帶來不同的驚喜，她在雪梨演唱了紀念方大同的《特別的人》，在墨爾本則是無預警地走下了舞台，唱進了觀眾席，與歌迷零距離接觸。

徐佳瑩前往酒莊學習品酒知識。（亞神提供）徐佳瑩前往酒莊學習品酒知識。（亞神提供）第一次到澳洲開唱，她在抵達當天就迫不及待地去了雪梨歌劇院，兩場演唱會之間的休息日，則是安排了酒莊一日遊，她笑說：「來到澳洲心情很好，和身邊的工作人員們在一邊認真工作的同時也要一邊旅遊。」酒莊裡的品酒師分享了不同產地、不同品種的葡萄所釀造出的不同風味紅白酒，讓徐佳瑩收穫到很多知識。但在酒莊裡最讓她期待的，其實是希望能看到遍野的葡萄園，雖然可惜目前正值修整齊，果園裡只有光禿禿的葡萄樹幹，但仍讓她相當滿足，然後還不顧一切舒服地躺在草皮上，笑說是「變得有些『羞恥』的事」。

徐佳瑩前往雪梨歌劇院。（亞神提供）徐佳瑩前往雪梨歌劇院。（亞神提供）

位於南半球的澳洲剛進入春季，氣候舒服，徐佳瑩在雪梨歌劇院前看到許多慢跑的人，竟引起了她的興致，突然無厘頭地就跟著跑了起來。到了墨爾本的酒莊外，也突發奇想地拉著同事就沿著葡萄園奔跑嬉鬧，她笑說是因為覺得天氣很好，景色又遼闊，身心都很舒暢，所以突然就很想跑步。也因為徐佳瑩到處都在奔跑，被大夥兒戲稱她簡直是從雪梨跑到墨爾本。

徐佳瑩「變得有些奢侈的事」27場巡迴演唱會圓滿畢業。（亞神提供）徐佳瑩「變得有些奢侈的事」27場巡迴演唱會圓滿畢業。（亞神提供）

「變得有些奢侈的事」演唱會落幕之後，徐佳瑩將「由奢入簡」，10月11日舉行由高雄流行音樂中心主辦的徐佳瑩「我在聽」演唱會。對於這場unplugged演唱會，徐佳瑩有滿滿的想法與滿心的期待，「這是一個非常剛好的機會，從『奢侈』的內容進入到『極簡』的內容，這樣的過程我覺得非常好玩。在選曲或編曲方面，我將會選一些平常真正『我在聽』，或是很符合我現在狀態的歌，希望與現在會來聽我的歌的人分享。我自己非常期待讓大家在這場演唱會中感受到音樂的純粹和音樂的簡單，並享受其中。」

