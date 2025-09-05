找林沐希等10多名藝人搞愛情詐欺 檢對首腦求刑15年併科罰金5千萬

〔記者王定傳／台北報導〕男子蘇逸文、楊安仁、阮博辰設立「潘朵拉傳藝」等公司，組愛情詐騙集團，夥同女網紅、藝人引進過去「剝皮酒店」手法搞愛情詐騙，由「製作人、代聊手」以藝人名義網路交友，再以「業績未達標會被賣去陪酒」等各種理由，騙被害人買公司為她們發行的寫真集，從48名被害者手中詐得1713萬餘元，台北地檢署今日依違反詐欺危害防制條例等罪嫌起訴蘇嫌、女網紅、律師等35人，並對蘇、楊、阮3人求刑15年。

檢方在日前第一波起訴蘇男等14人，這次是第二波起訴35人（部分被告重複）；檢方調查，另名通緝中的主嫌蘇逸竹是本案金主，他與蘇逸文指示阮設立潘朵拉公司、楊設立唯恩工作室，蘇逸文另設立金百盛企業社，並在北市承租房屋作為機房。

請繼續往下閱讀...

孫安佐的表姊、號稱「國民表姊」的網紅「Ariel」林沐希被起訴求刑5年。（取自林沐希IG）

檢警調查，該集團分工仔細，有「製作人、代聊手」使用交友軟體開發潛在被害人，透過LINE、藝人IG與被害人感情培養；網紅孫安佐的表姊網紅「Ariel」林沐希等16名藝人（有4人之前已起訴），負責配合製作人、代聊手所創建的人設、詐術劇本與被害人互動，並拍攝寫真依照製作人、代聊手與被害人聊天的內容，持續與被害人聊天、見面增加真實度。

檢警調查，該集團對被害人噓寒問暖、談天聊心經營感情，等到被害人掉入感情陷阱，就以家人生病、出車禍急需現金，或公司替她們發行寫真集，購買即可交往，或販售須達標「否則會被派去情色聚餐推銷寫真、拍露乳寫真、要跟客人睡」等各式理由，使被害人產生憐憫心理掏錢支助，等到被害人無力再支付時，就冷落或封鎖被害人。

檢方認為，該集團所為致人際信任瓦解，被害人經濟生活受影響外，亦因情感詐騙身心痛苦，其中首腦蘇嫌3人犯後態度惡劣，還曾召集成員串證，惡性重大，對3人求刑各15年並各併科5000萬元罰金；製作人、代聊手求刑5年，至於林沐希等16名藝人利用社群粉絲對其等愛慕，配合犯案，犯罪情節亦屬重大，也求刑5年。

檢警還發現，知名補教老師、律師陳明珠替1名女網紅李女辯護時，涉洩漏被害者身分，並協助女網紅藏放藝人工作用平板電腦；檢方認為她身為專業法律人士及在野法曹，竟涉洩密及隱匿刑事犯罪重要證據，違反法令及職業倫理，犯後還試圖與被告串證，犯後態度不佳，所為嚴重傷害律師群體公益形象，求刑1年。

