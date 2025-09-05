晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

找林沐希等10多名藝人搞愛情詐欺 檢對首腦求刑15年併科罰金5千萬

〔記者王定傳／台北報導〕男子蘇逸文、楊安仁、阮博辰設立「潘朵拉傳藝」等公司，組愛情詐騙集團，夥同女網紅、藝人引進過去「剝皮酒店」手法搞愛情詐騙，由「製作人、代聊手」以藝人名義網路交友，再以「業績未達標會被賣去陪酒」等各種理由，騙被害人買公司為她們發行的寫真集，從48名被害者手中詐得1713萬餘元，台北地檢署今日依違反詐欺危害防制條例等罪嫌起訴蘇嫌、女網紅、律師等35人，並對蘇、楊、阮3人求刑15年。

檢方在日前第一波起訴蘇男等14人，這次是第二波起訴35人（部分被告重複）；檢方調查，另名通緝中的主嫌蘇逸竹是本案金主，他與蘇逸文指示阮設立潘朵拉公司、楊設立唯恩工作室，蘇逸文另設立金百盛企業社，並在北市承租房屋作為機房。

孫安佐的表姊、號稱「國民表姊」的網紅「Ariel」林沐希被起訴求刑5年。（取自林沐希IG）孫安佐的表姊、號稱「國民表姊」的網紅「Ariel」林沐希被起訴求刑5年。（取自林沐希IG）

檢警調查，該集團分工仔細，有「製作人、代聊手」使用交友軟體開發潛在被害人，透過LINE、藝人IG與被害人感情培養；網紅孫安佐的表姊網紅「Ariel」林沐希等16名藝人（有4人之前已起訴），負責配合製作人、代聊手所創建的人設、詐術劇本與被害人互動，並拍攝寫真依照製作人、代聊手與被害人聊天的內容，持續與被害人聊天、見面增加真實度。

檢警調查，該集團對被害人噓寒問暖、談天聊心經營感情，等到被害人掉入感情陷阱，就以家人生病、出車禍急需現金，或公司替她們發行寫真集，購買即可交往，或販售須達標「否則會被派去情色聚餐推銷寫真、拍露乳寫真、要跟客人睡」等各式理由，使被害人產生憐憫心理掏錢支助，等到被害人無力再支付時，就冷落或封鎖被害人。

檢方認為，該集團所為致人際信任瓦解，被害人經濟生活受影響外，亦因情感詐騙身心痛苦，其中首腦蘇嫌3人犯後態度惡劣，還曾召集成員串證，惡性重大，對3人求刑各15年並各併科5000萬元罰金；製作人、代聊手求刑5年，至於林沐希等16名藝人利用社群粉絲對其等愛慕，配合犯案，犯罪情節亦屬重大，也求刑5年。

檢警還發現，知名補教老師、律師陳明珠替1名女網紅李女辯護時，涉洩漏被害者身分，並協助女網紅藏放藝人工作用平板電腦；檢方認為她身為專業法律人士及在野法曹，竟涉洩密及隱匿刑事犯罪重要證據，違反法令及職業倫理，犯後還試圖與被告串證，犯後態度不佳，所為嚴重傷害律師群體公益形象，求刑1年。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中