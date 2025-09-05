晴時多雲

娛樂 最新消息

薔薔Podcast邀博恩同台 談「開除員工」心境：像分手一樣

薔薔近期推出Podcast節目《薔栗膠》。（翻攝YT）薔薔近期推出Podcast節目《薔栗膠》。（翻攝YT）

〔記者胡御柔／台北報導〕女星薔薔近年轉戰YouTube發展有成，近期更推出Podcast節目《薔栗膠》。最新一集她邀請喜劇演員博恩擔任嘉賓，兩人因近期都經歷「開除資深員工」的事件，對此話題特別有共鳴。

薔薔近日因元老級員工Song多次觸碰她的底線，最終決定忍痛開除；而博恩所經營的薩泰爾娛樂，則因理念不合，與合作多年的喜劇演員賀瓏終止合約。

博恩上Podcast節目《薔栗膠》。（翻攝YT）博恩上Podcast節目《薔栗膠》。（翻攝YT）

節目中，薔薔率先拋問：「如果你有fire員工的話，通常會難過嗎？」博恩無奈回應：「一定會啊，就像我剛剛講的，那真的很像分手。」他接著嘆氣補充：「那真的跟感情超像，我就是沒辦法跟前任繼續很好。」薔薔追問：「那你看到這個人，不會難過嗎？」博恩則笑稱：「我會像恐怖情人一樣，偷偷看他在幹嘛。」妙語讓現場氣氛瞬間緩和。

點圖放大
點圖放大

