AV男優狂讚這女優「完全0缺點」！再曝三上悠亞、河北彩伽私下面

日本AV男優結城結弦提及與三上悠亞（左）、河北彩伽（右）及1女優交手的經驗。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲日本AV男優結城結弦憑藉童顏的外貌與拍片風格，擁有「童帝」的稱號，近期他在接受專訪時分享許多經驗談，也提及與三上悠亞、河北彩伽女優合作的經驗，更狂讚「這1女優」根本是模範代表，完全0缺點，地位不可撼動。

AV男優結城結弦因童顏外貌與拍片風格，擁有「童帝」的稱號。（翻攝自IG）

結城結弦近來在專訪時提到與引退女優三上悠亞及現役高人氣的女優河北彩伽交手的感受，他透露，一般女優的影片多半要在一天內殺青，但三上悠亞因非常大咖，通常會接受讓她延長到兩天才完成拍攝，結城結弦加碼透露，當他第一次見到三上悠亞時，發現她的皮膚好到不像真人，令人非常驚訝。

至於目前炙手可熱的女優河北彩伽，結城結弦透露她也是少數被默許可以拍攝兩天的女優。他表示，不過，延長拍攝並不代表不用心，相反的河北從拍攝開始前就非常認真籌備，很多時候其實大可敷衍了事，透過鏡頭借位技巧帶過就好，但河北彩伽仍堅持要做到最好，非常有職人精神。

結城結弦大讚波多野結衣（圖）是女優教科書。（翻攝自IG）

最後，結城結弦也點名37歲波多野結衣，狂讚她根本就是模範女優代表。他也回憶起曾與波多野結衣共事的印象，她對視線很敏銳，總能在拍片或拍宣傳照時，精準掌握鏡頭方位，無論哪個角度都能以最完美的姿勢和角度出現在畫面中，「根本是教科書籍別，完全沒有缺點」。

