娛樂 最新消息

廖峻兒揭露父子多年風雨真相 一句「兒子對不起」心酸透頂

廖峻（左）三度中風正在復健中，現在由兒子廖錦德照顧。（翻攝自臉書）廖峻（左）三度中風正在復健中，現在由兒子廖錦德照顧。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕73歲的廖峻今年4月三度中風，家中卻上演了一齣八點檔，離婚、爭產家醜樣樣來，兒女還和自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈因財務問題對簿公堂，如今炮火稍微歇息，廖峻也由兒子廖錦德照顧。廖錦德深夜在社群談到父子倆這幾年走過風風雨雨的紛爭與和解。

他提到從今年四月開始，人生達到了一個前所未有的荒唐境界，「多年前他（廖峻）曾說他不要我介入他的人生，他要過他的生活，其實我很清楚他正在往火裡跳。可是我拉不動他，也為了這份不願他受傷的執著，我堅持要干涉他的生活方式，換來的是我們不停的為了一個外人吵架，而他也對我越來越偏見，直到我開始抑鬱。」

廖錦德吐露內心話。（翻攝自IG）廖錦德吐露內心話。（翻攝自IG）

今年廖峻三度中風後，廖錦德指控楊文慈私下拿走重要財務、持續刷用父親的信用卡，近日以正臉入鏡拍攝廣告，承接廖峻無法履行的代言合約。廖錦德無奈嘆道父子倆如今全身是傷，被火燙得體無完膚，最後卻只換來廖峻一句「兒子對不起」。

廖錦德坦言心裡很酸，雖然父親闖的禍太大，不知如何收拾，但雙方已約定「分工合作」，一個讓身體變好，一個處理相關的事情，「被黑就黑吧，誰叫我們是父子」。

