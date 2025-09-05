鮮血四濺！《闇黑電話2》揭擄童怪驚人交集 死後力量更強大

文森塔姆斯（左）在《闇黑電話2》和伊森霍克飾演的擄童怪再度正面交鋒。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座恐怖片續集《闇黑電話2》昨晚（4日）釋出最新預告，延續首集獨特的詭譎氛圍與高度張力，驚悚電話鈴聲再度響起，勾起觀眾心中的恐懼與期待。由梅森塔姆斯和瑪德琳麥克羅飾演的芬尼與葛溫兄妹被迫面對陰魂不散的「擄童怪」威脅，過往的夢魘重新浮現，更加駭人的真相也逐步揭開。

首集《闇黑電話》2022年推出後獲得一致好評，更在全球賣破1.61億美金（約台幣49.44億元）的佳績。續作《闇黑電話2》再度由極具遠見的編導史考特德瑞森回歸執導，除了梅森和瑪德琳回歸演出，演技派男星伊森霍克也再度化身被譽為他從影最邪惡的角色「擄童怪」。

伊森霍克回歸《闇黑電話2》再度飾演從影最邪惡角色「擄童怪」。（UIP提供）

電影敘述4年前，13歲的芬尼殺死綁架他的兇手並成功逃脫，成為擄童怪事件中唯一的倖存者，但真正的邪惡竟然能夠超越死亡。擄童怪為了向芬尼報復，從墳墓中爬出，將魔掌伸向芬尼的妹妹葛溫。

現在已經17歲的芬尼仍然無法擺脫當年綁架事件帶來的陰影，堅強倔強的葛溫也已經15歲了，她開始在夢中接到闇黑電話的來電，並且看見令人不安的幻象：三個男孩在參加名為阿爾卑湖的冬令營的時候被某個神秘的存在悄悄跟蹤。

為了揭開謎團，結束她和她哥哥承受的折磨，葛溫說服芬尼在一場冬季暴風雪中前往那座營地。她在那裡揭開了擄童怪與他們家族歷史之間驚人的交集。於是她和芬尼必須共同面對這個死後力量變得更強大、對他們來說也遠比他們的想像更加重要的殺手。

《闇黑電話2》最新海報。（UIP提供）

預告中可以看到葛溫在夢境中屢次遭到「擄童怪」的恐怖糾纏，尤其一幕在電話亭內她不停旋轉，鮮血四濺的場面，更是令人不寒而慄。《闇黑電話2》將於10月17日在台上映。

《闇黑電話2》最新預告：

