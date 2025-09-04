60歲曲家瑞擋不住林柏宏魅力 狂喊：抱得好緊

曲家瑞在林柏宏的面前馬上變身小迷妹。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕以率直風格、幽默話語受到廣大觀眾喜愛的曲家瑞當年因上綜藝節目《康熙來了》廣為人知，即使逐漸淡出演藝圈，仍不改率直作風。昨（3）曲家瑞受邀參加電影《96分鐘》首映會，瘋狂曝光她對林柏宏的愛。

林柏宏新片《96分鐘》得到曲家瑞暴風般地誇讚。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

60歲的曲家瑞在看完林柏宏、宋芸樺主演的台灣首部高鐵災難動作片《96分鐘》之後，在社群上超浮誇大讚林柏宏，儼然迷妹模樣。

曲家瑞在發出的限時動態中，對林柏宏的欣賞和愛都快溢出來，她不但標註林柏宏，還說「絕對是金馬影帝（皇冠愛心符號）」、「林柏宏！！！」、「I ♡ U」更讓人透過文字聽到聲音。另外一則限時動態則露出曲家瑞側面，她開心寫下：「我太嗨太興奮了！柏宏抱的（得）好緊」，更附上紅唇，可見曲家瑞已經完全被林柏宏圈粉。

鬼才設計師ANGUS CHIANG也大笑說：「曲老師完整示範如何完美、優質、旋風式、爆炸般表達觀（稱）後（讚）感」。

曲家瑞在限時動態瘋狂稱讚林柏宏。（翻攝自IG）

曲家瑞露出側面，開心說自己被柏宏抱得很緊。（翻攝自IG）

