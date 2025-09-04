晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

60歲曲家瑞擋不住林柏宏魅力 狂喊：抱得好緊

曲家瑞在林柏宏的面前馬上變身小迷妹。（本報資料照，記者陳逸寬攝）曲家瑞在林柏宏的面前馬上變身小迷妹。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕以率直風格、幽默話語受到廣大觀眾喜愛的曲家瑞當年因上綜藝節目《康熙來了》廣為人知，即使逐漸淡出演藝圈，仍不改率直作風。昨（3）曲家瑞受邀參加電影《96分鐘》首映會，瘋狂曝光她對林柏宏的愛。

林柏宏新片《96分鐘》得到曲家瑞暴風般地誇讚。（本報資料照，記者胡舜翔攝）林柏宏新片《96分鐘》得到曲家瑞暴風般地誇讚。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

60歲的曲家瑞在看完林柏宏、宋芸樺主演的台灣首部高鐵災難動作片《96分鐘》之後，在社群上超浮誇大讚林柏宏，儼然迷妹模樣。

曲家瑞在發出的限時動態中，對林柏宏的欣賞和愛都快溢出來，她不但標註林柏宏，還說「絕對是金馬影帝（皇冠愛心符號）」、「林柏宏！！！」、「I ♡ U」更讓人透過文字聽到聲音。另外一則限時動態則露出曲家瑞側面，她開心寫下：「我太嗨太興奮了！柏宏抱的（得）好緊」，更附上紅唇，可見曲家瑞已經完全被林柏宏圈粉。

鬼才設計師ANGUS CHIANG也大笑說：「曲老師完整示範如何完美、優質、旋風式、爆炸般表達觀（稱）後（讚）感」。

曲家瑞在限時動態瘋狂稱讚林柏宏。（翻攝自IG）曲家瑞在限時動態瘋狂稱讚林柏宏。（翻攝自IG）

曲家瑞露出側面，開心說自己被柏宏抱得很緊。（翻攝自IG）曲家瑞露出側面，開心說自己被柏宏抱得很緊。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中