5萬名網友熱議羅北安撞臉《霍爾的移動城堡》茵茵 本尊現身回應

〔記者蕭方綺／台北報導〕苗可麗、羅北安和閻奕格、Will Jay等人今天彩排音樂劇《囍宴》，其中羅北安近日在社群媒體被網友指出撞臉《霍爾的移動城堡》裡的狗狗「茵茵」，該則貼文已有5萬人按讚、331.3萬次瀏覽量，曝光驚人。他受訪時還幽默模仿茵茵翻白眼的模樣，指出女兒在網路上看見此事，立刻請他合照回應網友，對於被指「撞臉」，他說：「我覺得滿像的，但牠比我可愛啦！」

來自美國的Will Jay曾是《中國好聲音》周杰倫戰隊成員，他分享印象最深刻的台灣經歷就是排練時發生「地震」，笑說：「真的很像在看4D電影！」他坦言中文原本不流利，但因為演《囍宴》，中文進步神速。Will也透露自己今年剛在義大利完成婚禮，隔天就直飛台灣排戲，展現對作品的重視，老婆和媽媽也已經到台灣看戲，還去野柳、九份等地觀光。

同樣來自百老匯的Matt Shingledecker則分享自己二度來台灣參與演出，也趁演出之餘旅遊台灣，對於高雄壽山有很多猴子印象深刻。他平常熱愛運動，「第一天抵達就去爬山！」也因為運動量大，幾乎天天都能盡情大啖夜市美食。羅北安幽默地補充：「他真的很壯！我都開玩笑說摸他的肩膀，我手要張開，因為肌肉很壯！」

閻奕格則分享現場演出的迷人之處就在於「沒有一場是一模一樣的」。她笑說最嚴格的觀眾其實就是自己的爸媽，因她爸爸閻惠昌是一位作曲家及「香港中樂團」首席指揮家，母親熊岳是一位古箏演奏家，她爸爸去年看了很多場，每次看演出後都會給她回饋，「雖然壓力大，但也讓自己更有成長動力。」

而睽違一年再度回到舞台的苗可麗感性表示，雖然英文不好，排戲時常感到緊張，但「音樂的療癒力量真的很棒」，讓她覺得全身都被消磁般放鬆。她深情說：「愛是不需要語言的，每個人都能感受到能量，這部戲也讓我明白，同性的愛沒有分別。」

