（影）孫藝真喊「幹掉所有人」《徵人啟弒》李炳憲失業走向不歸路

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國名導朴贊郁繼《分手的決心》後，今年推出驚悚話題新作《徵人啟弒》，該片入圍第82屆威尼斯影展主競賽單元，世界首映後口碑爆棚，全場起立鼓掌長達8分鐘；外媒盛讚《徵人啟弒》以黑色幽默直指當代勞動焦慮與企業冷酷現實，也有影評稱是2025年版的《寄生上流》。

李炳憲飾演中年失業的造紙廠員工，面臨走投無路的窘境。（龍祥電影提供）李炳憲飾演中年失業的造紙廠員工，面臨走投無路的窘境。（龍祥電影提供）

《徵人啟弒》今（4）釋出中文正式預告，宣布台灣定檔10月9日上映，搶攻雙十連假檔期；預告中李炳憲飾演中年失業的造紙廠員工，「妻子」孫藝真也精神喊話要他「幹掉所有人」，在多重壓力逼迫下，李炳憲一步步邁向不歸路，全片搭配趨近冷笑的諷刺筆調，緊張感直線飆升。

孫藝真（右）面對老公中年失業，精神喊話要他幹掉其他人。（龍祥電影提供）孫藝真（右）面對老公中年失業，精神喊話要他幹掉其他人。（龍祥電影提供）

《徵人啟弒》改編自美國作家唐納威斯雷克經典小說《斧頭》，朴贊郁將構思醞釀近20年的企劃搬上大銀幕，結合他拿手的懸疑手法與犀利的社會觀察，呈現道德邊界崩解的就業求生記。

《徵人啟弒》入圍威尼斯影展主競賽單元，世界首映後口碑爆棚。（龍祥電影提供）《徵人啟弒》入圍威尼斯影展主競賽單元，世界首映後口碑爆棚。（龍祥電影提供）

在威尼斯影展首映後，除了在國際場刊獲得3.14分（滿分5分），不少影評認為本片是朴贊郁近年最具穿透力的作品，特別是李炳憲精準詮釋中年中產階級被迫走向黑暗的矛盾心境，獲讚頗有本屆影帝相。《徵人啟弒》將於10月9日在台上映，威尼斯影展將於台灣時間週日凌晨頒獎。

點圖放大header
點圖放大body

