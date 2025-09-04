徐灝翔熬30年首獲戲劇獎！班鐵翔奪銅洩心聲

宋偉恩、徐灝翔與班鐵翔同登亞洲影視內容大獎舞台，分別奪下最佳男主角、最佳男配角與最佳男配角獎項銅獎。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第六屆亞洲影視內容大獎（ContentAsia Awards）今晚在台北揭曉，台灣演員表現亮眼，其中徐灝翔憑大愛戲劇《生日快樂》奪下「電視節目類最佳男配角獎」，這是他出道30年來首度入圍、首度拿獎。

徐灝翔憑《生日快樂》奪亞洲影視大獎最佳男配角，出道30年首度獲獎。（記者傅茗渝提供）

徐灝翔在劇中飾演頭頸癌末期病友，細膩演繹觸動人心。他坦言自己演員生涯大多以配角、短命角色為主，甚至笑稱是「臨演專業戶」，因此這次獲得國際評審肯定，心情格外激動。他回顧從國中話劇社一路走來，雖然曾因家人反對錯過北藝大，但仍靠著努力與熱情堅持至今，還教出多位金鐘、金馬得獎學生，如今終於迎來屬於自己的高光時刻。

大愛劇《生日快樂》徐灝翔拿下大獎最佳男配角。（大愛提供）

他真情流露，笑說自己沒有準備得獎感言，因為從未想過會得獎，並感慨地說：「我在低潮裡面有二十年，這次在慈濟演出是個意外，真的是因為楊閔執行導演把我找進來，試鏡後覺得適合就演了二十集中的四集。謝謝大愛提名，在快要放棄當演員的時間點，可以被評審肯定，真的很開心。希望之後有更多好作品，我是很好用的演員，請多用我。」

班鐵翔憑《你好，我是誰2》入圍最佳男配角，最終抱回銅獎，直言「入圍就是動力」。（記者傅茗渝攝）

班鐵翔憑《你好，我是誰2》入圍「電視節目類最佳男配角」，雖最終抱回銅獎，他坦言這樣的經驗已經不少次，「提名入圍沒有得獎，好像已經變成習慣。」但他認為入圍就是一種動力，「希望以後有個目標在那裡，可以推動自己往前走，就忘記背後，努力向前，往標竿子跑。」他也樂觀表示，這樣的榮耀代表台灣影壇還有希望。

