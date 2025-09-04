YTR魚乾心疼毛孩 悲吐：不知道能還過多久

人氣YouTuber魚乾。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber魚乾的橘貓OLA跟著主人一起成網紅，不過日前魚乾透露OLA罹患淋巴癌，今（4）魚乾更新社群並且向大家報告OLA目前健康狀況，才剛歷經急診的OLA讓魚乾很心疼，更嘆息：OLA呼嚕呼嚕的日子不知道還能過多久。

魚乾說，OLA基本上每天都過著差不多的日子，只不過罹患淋巴癌的OLA貓鬚掉到一根都不剩，重複著看診、化療、吃藥、灌食，雖然心疼，但看著一切順利，魚乾的心也稍稍放下來。

魚乾的愛貓OLA罹患淋巴癌。（翻攝自IG）

沒想到這週OLA竟然把食道胃管嘔吐出來，嚇壞魚乾趕忙在早上7點緊急送急診，當下醫生把食道胃管拆掉，並把傷口釘起來。原本魚乾還抱著讓OLA自行進食的念頭，結果醫生釘在表皮上的釘子撐到下午就脫落，魚乾只好帶著OLA趕忙回到診所。

經過與醫生討論，OLA還是要裝食道胃管，因為她進食的量已經不足日常所需，裝上食道胃管除了對於餵藥和吃保健品比較容易外，因瘻管癒合後又要開新傷口，醫生建議食道胃管現在就裝在舊瘻管上，只好把食道胃管重新裝回去。

OLA近日歷盡了急診折磨，網友集氣希望她身體能愈來愈健康。（翻攝自IG）

魚乾坦言，每次當OLA簽手術麻醉同意書都特別害怕，不做又不行，還好一切順利。魚乾心疼OLA從鼻胃管開始已經裝第4次了，看著她小小的身體很努力的活著，並努力把自己吃到4.9公斤，讓魚乾有些欣慰。

魚乾嘆道：「不知道還能過這樣的日子多久，但看著她呼嚕呼嚕揉麵團的樣子，她肯定也覺得活著很開心吧！」底下網友則是集氣幫魚乾加油，希望她早日恢復健康。

