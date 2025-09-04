恭喜！宋偉恩封亞洲影視大獎戲王 激動落淚：低潮時被看見

宋偉恩坦言曾陷低潮害怕被淘汰，如今得獎更想鼓勵表演者「不要放棄」。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第六屆亞洲影視內容大獎（ContentAsia Awards）今（4）晚在台北揭曉，宋偉恩憑大愛戲劇《血‧拾人生》榮獲「電視節目類最佳男主角獎」，以血癌病患朱頤一角感動評審，時隔7年再度入圍戲劇獎項便奪冠。

宋偉恩憑《血‧拾人生》奪下亞洲影視大獎最佳男主角，感言中感謝劇組與原型人物朱頤親友支持。（記者傅茗渝攝）

宋偉恩在台上以中英文發表感言，感謝慈濟、大愛電視、興揚電影、導演黃常祚與攝影團隊，以及全劇幕前幕後的夥伴和朱頤的親友。他也不忘致謝經紀公司與師父黃毓棠、以及「師公」李國修老師。

宋偉恩憑大愛戲劇《血‧拾人生》榮獲「電視節目類最佳男主角獎」。（記者潘少棠攝）

宋偉恩受訪時，坦言角色壓力沉重，尤其是剃光頭那場戲，拍攝當天情緒潰堤，連母親看了都落淚。他回憶這段過程，直言要復刻病患狀態「對身心都是挑戰」。經歷過一段低潮期，他一度害怕自己被淘汰，如今能再度被看見，他想鼓勵所有熱愛表演的人：「千萬不要放棄，因為你永遠不知道哪一天會被看見。」

