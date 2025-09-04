江祖平火大了！怒嗆龔美富兒法院見 憤駁「龔益霆所言不實指控」

江祖平（圖）怒嗆龔益霆法院見。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕三立副總龔美富之子龔益霆稍早發聲，否認性侵與偷拍指控，強調與江祖平僅是情感糾葛，並批評女方在社群發表「不實指控」。對此，江祖平連番在Threads回應，堅稱自己「絕不會撤回」貼文，並直言此事必定走上地檢署或法院，強硬態度掀起熱議。

江祖平回擊表示，自己無法容忍不義，即使外界認為她帶來「麻煩」，也要公開真相。她強調「我又不因為三立什麼的賺錢」，表明揭露事件完全出於個人良知，並非利益考量。同時，她更指控龔益霆毫無悔意，甚至以輕蔑態度回覆受害者，讓她決心持續曝光。

請繼續往下閱讀...

江祖平怒嗆龔益霆法院見。（翻攝自Threads）

面對龔益霆聲明試圖模糊焦點，江祖平再度發聲，直指對方從未展現過真正的溫柔與歉意，還公開質疑「不如我們一起去驗傷」。她強調，自己手上仍握有大量證據，並再次喊話「法院見」，展現不退縮立場。雙方隔空交火持續升溫，2人說法南轅北轍，事件引爆全台高度關注。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法