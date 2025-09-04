時隔7年！宋偉恩演血癌病患爭國際大獎 吐心聲：害怕被淘汰

〔記者傅茗渝／台北報導〕第六屆ContentAsia Awards亞洲影視內容大獎今晚（4）間在台北揭曉，這是該獎項第二度於台灣舉行。今年共有來自13個國家與地區、超過510件作品參賽，創下六年新高，由99位亞洲及全球影視專業評審，從150部入圍作品中選出最終28個獎項。台灣作品表現亮眼，共有16項入圍，客家電視台以5項最多，大愛電視台、公視台語台則分別入圍4項與3項。

宋偉恩以《血‧拾人生》詮釋血癌病患，入圍最佳男主角，感謝原型人物朱頤帶來勇氣。」 （記者潘少棠攝）

其中，大愛電視台演員表現受到矚目。宋偉恩以《血‧拾人生》飾演血癌病患，入圍最佳男主角，也是他暌違7年入圍戲劇獎項。他特別感謝已逝原型人物朱頤，「他真的給我很大精神上的支持，朋友和家人都把我當自己人照顧，對表演很有幫助。」他回憶從《飛魚高校生》就與班鐵翔合作，如今能和前輩一同入圍，別具意義。他也坦言，這些年難免會有低潮、害怕被淘汰的時刻，如今入圍是一種鼓勵，「表演學無止境，和前輩合作時常常像在上表演課。」

徐灝翔在《生日快樂》飾演頭頸癌末期病友，首次入圍最佳男配角。（記者潘少棠攝）

徐灝翔則以《生日快樂》飾演頭頸癌末期病友，首度入圍最佳男配角。他感慨說：「從國中進話劇社，大學因家人反對沒考北藝大，後來還是繞了一圈讀研究所才回到表演路上。當演員30多年，大部分時間都在跑小角色，幾乎每個角色都會在中途掛掉，這次終於份量足夠被評審看到。」他也透露，自己曾指導過不少後輩，光是金鐘、金馬學生就教出15人，這次能親自入圍，更添喜悅。

班鐵翔以《你好，我是誰2》演繹退休老兵角逐最佳男配角。（記者潘少棠攝）

同樣入圍男配角的班鐵翔，以《你好，我是誰2》詮釋面臨失智與父子問題的退休老兵。他展現對演員工作的熱情：「當藝人沒資格說退休，活到老、演到老，熱火不能熄滅。演戲要靠知識、修為、劇組、甚至老天賞飯吃，很多因素才能成就好戲。我希望能一直保持熱情，把自己當靈魂刻畫師，讓角色有生命、有精神，這樣就算成功。」

杜蕾在《在光裡的人》挑戰飾演腦麻病患，入圍最佳女配角，母親柯淑勤直呼幸運。（記者潘少棠攝）

杜蕾憑《在光裡的人》飾演重度腦性麻痺及小腦萎縮病患，首次入圍最佳女配角。她坦言角色挑戰極大，「肢體困難讓我更容易進入角色，但真正難的是內心故事，要從頭去想她的生命經歷。」她特別感謝母親柯淑勤一路以來的叮嚀與指導，「媽媽除了在片場提醒，也從小教我很多功課。她看到我第一部長片就入圍，還驚呼『你也太幸運了吧！』」

