陳零九7年前《娛樂百分百》片段遭批性騷 本人251字親回應

38歲男星陳零九因爭議不斷，目前演藝工作全面停擺。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕38歲男星陳零九因爭議不斷，目前演藝工作全面停擺。網友挖出他7年前上《娛樂百分百》片段，怒批他的回答根本接近性騷擾，對此，陳零九本人今（4）在網路發文以251字說明事情始末。

先是爆發情感風波，後代言非法虛擬貨幣平台、前往私人招待所搜出大麻菸、涉嫌偽造病歷躲避兵役，種種負面消息讓陳零九的演藝事業大受打擊，甚而全面停擺。沒想到老天弄人，就算陳零九宣布暫停演藝工作，網友仍找出他7年前上《娛樂百分百》的片段，並指他在節目上的言論低俗，幾近性騷擾。

陳零九7年前上《娛樂百分百》片段被網友挖出來。（翻攝自YouTube）

當時主持人問「如果李佳薇、郭雪芙、夏如芝同時在浴室一氧化碳中毒昏迷，而且三個都全裸，你第一個會把誰搬出來」，思索片刻的陳零九突然無厘頭回答：「我應該會先開直播」現場有人笑喊：這樣犯法啦，陳零九又改口「那…拍照好了」。

網友認為陳零九說要拍下女明星裸體有性騷擾之虞。（翻攝自YouTube）

沉潛多時的陳零九罕見浮出水面，回答這一段影片帶來的意見與批評。陳零九說：「那段節目內容發生在七年前，當時我剛從網路轉到電視，還在摸索如何配合節目效果。我的回答是一個沒有靈魂的玩笑，沒有不尊重女性的意思」。他補充，這些年他和李佳薇、郭雪芙、夏如芝都還保持聯絡，如果3人覺得不舒服，他一定會親自道歉。

陳零九強調：「我承認自己犯法犯錯，但一個片段不應該被用來全盤否定一個人的人格」。（翻攝自IG）

陳零九強調：「我承認自己犯法犯錯，但一個片段不應該被用來全盤否定一個人的人格」，他說，倘若在現實生活遇上一氧化碳中毒情況，他一定第一時間報警，叫救護車。電視節目為追求效果，給出「不可能發生」的情境，所以他為了效果給了一個過頭的答案。

最後，他表示，回過頭看，他當然知道那樣回答不妥，但仍想強調自己非常尊重每一位女性，也接受大家的指正。

陳零九回應網友。（翻攝自Threads）

