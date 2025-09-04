晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳零九7年前《娛樂百分百》片段遭批性騷 本人251字親回應

38歲男星陳零九因爭議不斷，目前演藝工作全面停擺。（本報資料照，記者陳奕全攝）38歲男星陳零九因爭議不斷，目前演藝工作全面停擺。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕38歲男星陳零九因爭議不斷，目前演藝工作全面停擺。網友挖出他7年前上《娛樂百分百》片段，怒批他的回答根本接近性騷擾，對此，陳零九本人今（4）在網路發文以251字說明事情始末。

先是爆發情感風波，後代言非法虛擬貨幣平台、前往私人招待所搜出大麻菸、涉嫌偽造病歷躲避兵役，種種負面消息讓陳零九的演藝事業大受打擊，甚而全面停擺。沒想到老天弄人，就算陳零九宣布暫停演藝工作，網友仍找出他7年前上《娛樂百分百》的片段，並指他在節目上的言論低俗，幾近性騷擾。

陳零九7年前上《娛樂百分百》片段被網友挖出來。（翻攝自YouTube）陳零九7年前上《娛樂百分百》片段被網友挖出來。（翻攝自YouTube）

當時主持人問「如果李佳薇、郭雪芙、夏如芝同時在浴室一氧化碳中毒昏迷，而且三個都全裸，你第一個會把誰搬出來」，思索片刻的陳零九突然無厘頭回答：「我應該會先開直播」現場有人笑喊：這樣犯法啦，陳零九又改口「那…拍照好了」。

網友認為陳零九說要拍下女明星裸體有性騷擾之虞。（翻攝自YouTube）網友認為陳零九說要拍下女明星裸體有性騷擾之虞。（翻攝自YouTube）

沉潛多時的陳零九罕見浮出水面，回答這一段影片帶來的意見與批評。陳零九說：「那段節目內容發生在七年前，當時我剛從網路轉到電視，還在摸索如何配合節目效果。我的回答是一個沒有靈魂的玩笑，沒有不尊重女性的意思」。他補充，這些年他和李佳薇、郭雪芙、夏如芝都還保持聯絡，如果3人覺得不舒服，他一定會親自道歉。

陳零九強調：「我承認自己犯法犯錯，但一個片段不應該被用來全盤否定一個人的人格」。（翻攝自IG）陳零九強調：「我承認自己犯法犯錯，但一個片段不應該被用來全盤否定一個人的人格」。（翻攝自IG）

陳零九強調：「我承認自己犯法犯錯，但一個片段不應該被用來全盤否定一個人的人格」，他說，倘若在現實生活遇上一氧化碳中毒情況，他一定第一時間報警，叫救護車。電視節目為追求效果，給出「不可能發生」的情境，所以他為了效果給了一個過頭的答案。

最後，他表示，回過頭看，他當然知道那樣回答不妥，但仍想強調自己非常尊重每一位女性，也接受大家的指正。

陳零九回應網友。（翻攝自Threads）陳零九回應網友。（翻攝自Threads）

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中