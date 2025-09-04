晴時多雲

娛樂 最新消息

邊荷律偷偷回台卻覺得快哭了 心裡真的很愧疚

中職中信兄弟Passion Sisters啦啦隊韓籍成員邊荷律。（本報資料照，記者陳志曲攝）中職中信兄弟Passion Sisters啦啦隊韓籍成員邊荷律。（本報資料照，記者陳志曲攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中職中信兄弟Passion Sisters啦啦隊韓籍成員邊荷律傻大姐的個性受到許多球迷喜愛，她今（4）日突然在社群發限時動態，可愛的邊荷律為了怕有人特地到機場接機送禮物，所以偷偷回台灣，沒想到還是有很多人到現場，她沒辦法幫大家簽完名再離開，所以她特別發文道歉，還愧疚得快哭出來。

邊荷律是個溫柔又貼心的女孩。（本報資料照，記者陳奕全攝）邊荷律是個溫柔又貼心的女孩。（本報資料照，記者陳奕全攝）

邊荷律在限時動態說，很多人問她什麼時候到機場？但她真的不能講，「因為我不能幫每一個人都簽名，所以只能偷偷地進來」。明明選了一個大家都在上班、上學的日子，悄悄的回台灣，沒想到還是有熱情的粉絲到機場歡迎她、送她禮物，她很想讓每個人都拿到她的簽名，不過，實在辦不到，邊荷律真誠地寫著：「心裡真的很愧疚、很抱歉，甚至快要哭出來了...」。

為了不影響其他旅客，邊荷律只能盡可能的努力，不過還是沒能讓每個人都拿到簽名，她說：「今天也真的很抱歉，我愛你們，我們球場見！」

邊荷律發限時動態道歉，責怪自己沒有幫每一個人簽名。（翻攝自IG）邊荷律發限時動態道歉，責怪自己沒有幫每一個人簽名。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

