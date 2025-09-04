晴時多雲

娛樂 最新消息

范瑞君砸6萬買靈骨塔卻被騙 勇兔爆料大牙七夕求紅線

大愛劇《日日好食光》左起洪喻蕎、王嫚萱、林筳諭、范瑞君、張詩盈、吳怡臻。（大愛電視台提供）大愛劇《日日好食光》左起洪喻蕎、王嫚萱、林筳諭、范瑞君、張詩盈、吳怡臻。（大愛電視台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛新戲《日日好食光》今（3日）舉辦首映記者會，范瑞君、張詩盈、林筳諭（勇兔）、張雁名、周詠軒、林輝瑝等人齊聚亮相。戲裡3人被稱為「廚房三美」，雖然俗話說「一個廚房容不下兩個女人」，她們卻默契十足，笑稱宛如「七仙女」，拍戲過程完全沒有爭執。

大愛劇《日日好食光》張雁名和張詩盈在劇中飾演夫妻，一起出席首映記者會。（大愛電視台提供）大愛劇《日日好食光》張雁名和張詩盈在劇中飾演夫妻，一起出席首映記者會。（大愛電視台提供）

范瑞君飾演楊英美，丈夫（邱凱偉飾）臨終留下「三千萬」遺言，要她不債留子孫、不改嫁並讓孩子繼續升學。劇中她獨自扛下4千萬債務，她坦言現實裡也曾遇過類似情況，大學剛畢業就花6萬買兩個預售靈骨塔，卻慘遭詐騙，「錢跟靈骨塔都不見了」，但她不願苛責對方，「當時也是好康相報，他自己也受騙。」

大愛劇《日日好食光》周詠軒和林筳諭在劇中飾演夫妻，一起出席首映記者會。（大愛電視台提供）大愛劇《日日好食光》周詠軒和林筳諭在劇中飾演夫妻，一起出席首映記者會。（大愛電視台提供）

張詩盈飾演邵惠美，戲裡蠟燭兩頭燒，最後在志工工作中找回自我價值。張雁名則直呼戲裡戲外都是「夾心餅乾」，現實中媽媽急性子、老婆步調慢，兩人一度「王不見王」，直到兒子出生才逐漸破冰，他笑說過年行程像「趕通告」，全靠老婆協調才降低怒氣。

大愛劇《日日好食光》劇中三美：林筳諭飾演李美玉、范瑞君飾演楊英美、張詩盈飾演邵惠美。（大愛提供）大愛劇《日日好食光》劇中三美：林筳諭飾演李美玉、范瑞君飾演楊英美、張詩盈飾演邵惠美。（大愛提供）

勇兔飾演溫柔的李美玉，被問到好友大牙離婚，她幽默回應：「開心啊，多了一個單身朋友，可以一起吃飯、看《鬼滅之刃》。」她還爆料大牙七夕自己去求紅線，「我因為工作沒去，錯過了桃花加持。」讓她好氣又好笑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

