電視台是非多？ 霸凌、宮鬥、性侵比連續劇有戲

〔記者馮亦寧／綜合報導〕光鮮亮麗的電視台底下到底隱藏多少汙垢？今（4）女星江祖平爆料三立高層兒對女明星、女性工作人員投藥性侵，彷彿投下震撼彈，讓許多人驚愕不已。其實這並非電視台第一次爆出醜聞，先前也曾有「主播宮鬥」、「職場濺血」、「霸凌輕生」等事件發生。不僅台灣，連日本、韓國也有電視台霸凌情形，看似光鮮亮麗的舞台，卻隱藏了無數的秘密。以下是自由時報娛樂頻道為讀者們整理出的相關事件。

女星江祖平替三立電視台遭到性侵、性騷的女明星及工作人員抱不平。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

✦三立 2025年9月

女星江祖平今年8月起曝光自己收到女演員向她求助，指遭電視台體制內男性員工性侵，當時雖引起討論，但並無後續消息。事隔數日，江祖平再次發聲，認為女星被性侵偷拍不容忽視，呼籲「真的該管」。

原本等待惡狼主動出面認錯道歉的江祖平，昨（3）日忍無可忍，在社群連發文章，不但踢爆女演員被下藥性侵，更嗆對方「姦完就退為朋友」的無恥說法，更硬氣表明：給了多日機會還不肯出面認錯，難道是要等到被公開？今（4）日凌晨江祖平終於忍不下這口氣，不但加碼公開受害者增加2人，同時惡狼的照片與姓名也曝光，外界赫然發現他是三立資深副總經理龔美富兒子。龔美富稍早出面說明表示相信兒子的清白，若兒子真的犯錯也該出面負責與認錯。江祖平回嗆，質問高層兒真清白？加碼透露原本希望對方主動出面道歉，沒想到收到的回應竟是「x，她沒爽到嗎」？對此三立表示已經展開調查，並盡快展開補救措施，向同仁發送公司信，廣發禁止工作場所性騷擾聲明書，提供員工若遭遇性騷及職場歧視的申訴專線，科普相關法律，也說明公司處理流程，希望能夠保護同仁。

民視曾爆發主管情緒失控砸椅子洩憤。（翻攝自Google Map）

✦民視 2025年6月

民視今年6月5日傳出某位部門主管疑因不滿下屬遲到及工作安排問題，當助失控砸椅子洩憤，造成同仁受傷，現場目擊員工惴惴不安，甚至有人受驚嚇過度落淚，事後驚動高層。民視出面證實，並回應：「人資部門知悉此事後，已積極訪談相關當事人以釐清真相，依職場霸凌防治程序處理中」。

MBC電視台氣象主播吳游安娜長期受到職場霸凌。（翻攝自X）

✦韓國MBC 2025年5月

韓國MBC電視台氣象主播吳游安娜於2024年9月離世，過世消息3個月後才被公開，之後才從她手機裡發現長達17頁，共計2750字的遺書。她指自己長期受到職場霸凌，韓國雇用勞動部今年5月發布調查結果後，MBC電視台發聲明道歉。

吳游安娜畢業於首爾藝術大學文藝創作系，曾當過練習生，隨後轉戰選美與模特兒。2019年她成為南原市春香宣傳大使，同年晉級SBS超級模特兒選拔大賽總決賽。2021年5月她通過公開招募成為韓國MBC電視台氣象主播，後因無法忍受長期職場霸凌，將生命永遠停止在28歲。

男星中居正廣成為富士電視台性侵案件主角。（翻攝自X）

✦日本富士電視台 2024年12月

日本媒體於2024年12月爆炸性指出，日本藝人中居正廣於2023年6月時於富士電視台高層組織的飯局當中，性侵同席富士電視台女性員工，外界稱為「性朝貢」。後日媒雖改口非富士電視台高層組織，而是藝人中居正廣個人邀約，不過，已經引起社會廣泛注意。

富士電視台前社長港浩一、前專務大多亮提。（翻攝自X）

富士電視台針對此事於2025年1月17日舉辦記者會，但禁止未加入記者俱樂部的媒體參加、禁止拍攝、直播，引起外界不滿。由於富士電視台未能正面回答問題次數高達30次，除贊助商紛紛抽廣告外，也引起投資者對富士電視台經營層質疑，導致富士媒體控股股價下跌。此事件造成富士電視台社長池浩一引咎辭職，藝人中居正廣也退出演藝圈。

古彩彥（右）曾曬出判決書指控張靖玲（左）霸凌，秘錄畫面也一併曝光。（組合照，翻攝自臉書）

✦TVBS 2021年10月

2022年TVBS電視台傳出3名女主播聯合霸凌同為主播的古彩彥，事情爆發後，整起事件猶如宮鬥大戲。捲入事件的前主播張靖玲事後不滿轉調文字記者，連續曠職，遭TVBS連記10大過後解雇。

根據高等法院調查指出，張靖玲、游姓、黃姓等3名女主播當年被控聯手霸凌古彩彥，張靖玲疑似將隔離霜擠到古彩彥高跟鞋，隨意觸碰古彩彥桌上的水晶球法陣並關掉電腦。另有同仁言之鑿鑿表示，看到張靖玲用剪刀剪壞古彩彥的毛衣，古彩彥於2021年10月向公司投訴遭霸凌，游女認錯留任、黃女被調組，唯有張靖玲不滿被調為資深文字記者，連續曠職，被記10個大過後解雇。但張靖玲不服，提起告訴。最終高院判駁回張靖玲告訴。

（左起）中居正廣、江祖平、吳游安娜。（本報合成圖，翻攝自X／臉書）

