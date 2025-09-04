晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

電視台是非多？ 霸凌、宮鬥、性侵比連續劇有戲

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕光鮮亮麗的電視台底下到底隱藏多少汙垢？今（4）女星江祖平爆料三立高層兒對女明星、女性工作人員投藥性侵，彷彿投下震撼彈，讓許多人驚愕不已。其實這並非電視台第一次爆出醜聞，先前也曾有「主播宮鬥」、「職場濺血」、「霸凌輕生」等事件發生。不僅台灣，連日本、韓國也有電視台霸凌情形，看似光鮮亮麗的舞台，卻隱藏了無數的秘密。以下是自由時報娛樂頻道為讀者們整理出的相關事件。

女星江祖平替三立電視台遭到性侵、性騷的女明星及工作人員抱不平。（本報資料照，記者胡舜翔攝）女星江祖平替三立電視台遭到性侵、性騷的女明星及工作人員抱不平。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

✦三立 2025年9月

女星江祖平今年8月起曝光自己收到女演員向她求助，指遭電視台體制內男性員工性侵，當時雖引起討論，但並無後續消息。事隔數日，江祖平再次發聲，認為女星被性侵偷拍不容忽視，呼籲「真的該管」。

原本等待惡狼主動出面認錯道歉的江祖平，昨（3）日忍無可忍，在社群連發文章，不但踢爆女演員被下藥性侵，更嗆對方「姦完就退為朋友」的無恥說法，更硬氣表明：給了多日機會還不肯出面認錯，難道是要等到被公開？今（4）日凌晨江祖平終於忍不下這口氣，不但加碼公開受害者增加2人，同時惡狼的照片與姓名也曝光，外界赫然發現他是三立資深副總經理龔美富兒子。龔美富稍早出面說明表示相信兒子的清白，若兒子真的犯錯也該出面負責與認錯。江祖平回嗆，質問高層兒真清白？加碼透露原本希望對方主動出面道歉，沒想到收到的回應竟是「x，她沒爽到嗎」？對此三立表示已經展開調查，並盡快展開補救措施，向同仁發送公司信，廣發禁止工作場所性騷擾聲明書，提供員工若遭遇性騷及職場歧視的申訴專線，科普相關法律，也說明公司處理流程，希望能夠保護同仁。

民視曾爆發主管情緒失控砸椅子洩憤。（翻攝自Google Map）民視曾爆發主管情緒失控砸椅子洩憤。（翻攝自Google Map）

✦民視 2025年6月

民視今年6月5日傳出某位部門主管疑因不滿下屬遲到及工作安排問題，當助失控砸椅子洩憤，造成同仁受傷，現場目擊員工惴惴不安，甚至有人受驚嚇過度落淚，事後驚動高層。民視出面證實，並回應：「人資部門知悉此事後，已積極訪談相關當事人以釐清真相，依職場霸凌防治程序處理中」。

MBC電視台氣象主播吳游安娜長期受到職場霸凌。（翻攝自X）MBC電視台氣象主播吳游安娜長期受到職場霸凌。（翻攝自X）

✦韓國MBC 2025年5月

韓國MBC電視台氣象主播吳游安娜於2024年9月離世，過世消息3個月後才被公開，之後才從她手機裡發現長達17頁，共計2750字的遺書。她指自己長期受到職場霸凌，韓國雇用勞動部今年5月發布調查結果後，MBC電視台發聲明道歉。

吳游安娜畢業於首爾藝術大學文藝創作系，曾當過練習生，隨後轉戰選美與模特兒。2019年她成為南原市春香宣傳大使，同年晉級SBS超級模特兒選拔大賽總決賽。2021年5月她通過公開招募成為韓國MBC電視台氣象主播，後因無法忍受長期職場霸凌，將生命永遠停止在28歲。

男星中居正廣成為富士電視台性侵案件主角。（翻攝自X）男星中居正廣成為富士電視台性侵案件主角。（翻攝自X）

✦日本富士電視台 2024年12月

日本媒體於2024年12月爆炸性指出，日本藝人中居正廣於2023年6月時於富士電視台高層組織的飯局當中，性侵同席富士電視台女性員工，外界稱為「性朝貢」。後日媒雖改口非富士電視台高層組織，而是藝人中居正廣個人邀約，不過，已經引起社會廣泛注意。

富士電視台前社長港浩一、前專務大多亮提。（翻攝自X）富士電視台前社長港浩一、前專務大多亮提。（翻攝自X）

富士電視台針對此事於2025年1月17日舉辦記者會，但禁止未加入記者俱樂部的媒體參加、禁止拍攝、直播，引起外界不滿。由於富士電視台未能正面回答問題次數高達30次，除贊助商紛紛抽廣告外，也引起投資者對富士電視台經營層質疑，導致富士媒體控股股價下跌。此事件造成富士電視台社長池浩一引咎辭職，藝人中居正廣也退出演藝圈。

古彩彥（右）曾曬出判決書指控張靖玲（左）霸凌，秘錄畫面也一併曝光。（組合照，翻攝自臉書）古彩彥（右）曾曬出判決書指控張靖玲（左）霸凌，秘錄畫面也一併曝光。（組合照，翻攝自臉書）

✦TVBS 2021年10月

2022年TVBS電視台傳出3名女主播聯合霸凌同為主播的古彩彥，事情爆發後，整起事件猶如宮鬥大戲。捲入事件的前主播張靖玲事後不滿轉調文字記者，連續曠職，遭TVBS連記10大過後解雇。

根據高等法院調查指出，張靖玲、游姓、黃姓等3名女主播當年被控聯手霸凌古彩彥，張靖玲疑似將隔離霜擠到古彩彥高跟鞋，隨意觸碰古彩彥桌上的水晶球法陣並關掉電腦。另有同仁言之鑿鑿表示，看到張靖玲用剪刀剪壞古彩彥的毛衣，古彩彥於2021年10月向公司投訴遭霸凌，游女認錯留任、黃女被調組，唯有張靖玲不滿被調為資深文字記者，連續曠職，被記10個大過後解雇。但張靖玲不服，提起告訴。最終高院判駁回張靖玲告訴。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

（左起）中居正廣、江祖平、吳游安娜。（本報合成圖，翻攝自X／臉書）（左起）中居正廣、江祖平、吳游安娜。（本報合成圖，翻攝自X／臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中