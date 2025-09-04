（獨家）運動中心驚傳阿伯二闖女更衣間！「女教練」勇猛制止竟是前樂天團長

〔記者林欣穎／台北報導〕日前有網友在社群上分享，自己在三重的國民運動中心游泳池遇到一名年約六旬男子在短短數分鐘內兩度闖入女更衣室，引發現場女性恐慌與憤怒，所幸當時有一名「女教練」協助報警，並在現場留住阿伯質問對方，而原PO文內所稱的女教練，真實身分原來是前職棒樂天桃猿啦啦隊團長、女星宋城希，她也藉此呼籲所有女性提高警覺、勇敢說出不適與疑慮。

宋城希平時熱愛運動，常會參加鐵人三項。（星驊娛樂提供）

宋城希平常就會參加三鐵比賽，平常就會固定去運動中心做游泳訓練，當天其實是被誤認成「教練」，在發現有阿伯二闖女更衣間時，宋城希看不下去當下就上前制止，並且積極協助報警，而目前警方已介入調查，並調閱監視器畫面做事件釐清。

請繼續往下閱讀...

宋城希今也在原PO的貼文底下留言表示，自己當下有試圖找其他目擊的女孩，不過能找到的人數有限，之後她也跟著警察去警局備案，宋城希也不忘呼籲，希望有看到的女孩們，能夠去警察局協助作筆錄，「知道的人，請不要漠視，因為一旦漠視，犯人就會繼續無視，再次謝謝妳們當下的勇氣。」

宋城希日前在運動中心游泳遇見阿伯二闖女更衣間，勇敢挺身制止。（星驊娛樂提供）

她事後也透露，「我最感到暖心的是，當警察護送我坐上警車離開，警察對我說：『謝謝城希妳做了一件很勇敢的事！』」而她也提醒大眾，「請務必保護自己，保持警覺！任何讓妳感到不安的行為，都值得被質疑與揭露。妳的聲音，就是最強大的防線。」

過去是職棒樂天桃猿啦啦隊團長的宋城希，卸下應援團長身分依舊熱愛運動，近期也參與錄製體能節目《最強的身體》，她最近選上參演一部電影前導片，預計10月中開始拍攝。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法