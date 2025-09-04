晴時多雲

娛樂 最新消息

陳零九7年前低俗玩笑被翻出 李佳薇當場苦笑 網怒：已接近性騷擾

李佳薇（右2）當場痛罵陳零九（右1）低級。（翻攝自八大電視YouTube）李佳薇（右2）當場痛罵陳零九（右1）低級。（翻攝自八大電視YouTube）

〔記者侯家瑜／台北報導〕陳零九近年爭議不斷，繼情感風波、NFT事件及兵役疑雲後，近日又有網友翻出他在《娛樂百分百》7年前的片段，直批他「把低級當有趣，超不尊重女性」，再度掀起討論。

畫面中，主持人拋出問題：「李佳薇、郭雪芙、夏如芝同時在浴室昏迷且全裸，你會先搬誰出來？」陳零九當時先回「會先開直播」，遭提醒不妥後便改口「那就拍照好了」。影片裡李佳薇明顯顯得尷尬，卻只能在鏡頭前苦笑帶過。

網友認為，這種題目本身就不合宜，更批評陳零九的回答已接近性騷擾，認為搞笑不是不尊重人的藉口。有人指出，雖然影片已有多年，但他的回應方式仍凸顯出對女性缺乏尊重。

陳零九回答製作單位的問題遭指控失禮。（翻攝自八大電視YouTube）陳零九回答製作單位的問題遭指控失禮。（翻攝自八大電視YouTube）

這段影片引發不少討論，有人認為應該檢討題目設計，將不在場的女性藝人也拉進「玩笑」情境，令人不適；也有人強調陳零九的表現本可迴避問題，卻選擇用低俗回應，難免讓觀眾質疑他的價值觀。對此，記者詢問電視台回應，至截稿前尚未獲得回覆。

陳零九原以《娛樂百分百》狼人殺單元爆紅，後成為主持人並組成男團「五堅情」，吸引大量年輕粉絲，但近年負面新聞接連不斷，包括與愛情長跑女友呼呼分手後捲入劈腿篠崎泫風波、NFT爭議，以及遭質疑偽造病歷閃兵，導致工作全面停擺，連原定發行的新專輯也被迫延後。

此次爭議影片再度被翻出，讓陳零九形象雪上加霜。有粉絲希望外界能給他時間修正，也有人認為藝人應對言行負責，否則再多才華也難以獲得觀眾信任。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大body

