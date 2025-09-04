晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

感謝國有器官？ Tank「心肝都是中國的」

今年4月才在中國接受「心肝同期聯合移植手術」的「Tank」呂建中。（本報資料照，記者胡舜翔攝）今年4月才在中國接受「心肝同期聯合移植手術」的「Tank」呂建中。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國昨（3）舉行「九三閱兵」活動，多名台灣藝人紛紛轉發官媒《央視新聞》「此刻一起轉發！九三盛大閱兵，致敬勝利」慶祝第二次世界大戰結束80年。其中最受人矚目的是今年4月才宣布在中國接受「心肝同期聯合移植手術」成功的「Tank」呂建中。

Tank過去唱紅《專屬天使》、《給我你的愛》，但長年飽受先天性心臟病之苦，只能中斷演藝事業。去年底他赴中國接受新肝移植手術成功，並於今年4月宣布重生，捲入當地「國有器官」疑雲。

加拿大紀錄片《國有器官》內容描述中國器官移植事件，拍攝時間長達7年。（翻攝自臉書）加拿大紀錄片《國有器官》內容描述中國器官移植事件，拍攝時間長達7年。（翻攝自臉書）

加拿大紀錄片《國有器官》內容描述中國器官移植事件，拍攝時間長達7年，導演章勇進曾表示，拍攝難度在於受害者全數遭殺害，現場又被徹底清理以致查證困難，鮮少有人願意挺身指證。

針對藝人轉發央視貼文，陸委會昨日下午回應「不涉違規，仍須警惕」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中