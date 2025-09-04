感謝國有器官？ Tank「心肝都是中國的」

今年4月才在中國接受「心肝同期聯合移植手術」的「Tank」呂建中。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國昨（3）舉行「九三閱兵」活動，多名台灣藝人紛紛轉發官媒《央視新聞》「此刻一起轉發！九三盛大閱兵，致敬勝利」慶祝第二次世界大戰結束80年。其中最受人矚目的是今年4月才宣布在中國接受「心肝同期聯合移植手術」成功的「Tank」呂建中。

Tank過去唱紅《專屬天使》、《給我你的愛》，但長年飽受先天性心臟病之苦，只能中斷演藝事業。去年底他赴中國接受新肝移植手術成功，並於今年4月宣布重生，捲入當地「國有器官」疑雲。

請繼續往下閱讀...

加拿大紀錄片《國有器官》內容描述中國器官移植事件，拍攝時間長達7年。（翻攝自臉書）

加拿大紀錄片《國有器官》內容描述中國器官移植事件，拍攝時間長達7年，導演章勇進曾表示，拍攝難度在於受害者全數遭殺害，現場又被徹底清理以致查證困難，鮮少有人願意挺身指證。

針對藝人轉發央視貼文，陸委會昨日下午回應「不涉違規，仍須警惕」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法