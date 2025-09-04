廣播金鐘60入圍名單揭曉 教育電台入圍19項成最大贏家

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆廣播金鐘獎入圍名單今（4日）於三立電視文創劇場揭曉，今年共有253家業者、1113件作品參賽，最終138件脫穎而出，將角逐30項大獎。文化部常務次長徐宜君致詞表示，金鐘能走過60年相當不易，感謝廣播人用聲音書寫台灣歷史，並持續用熱情推動產業向前。

第60屆廣播金鐘獎入圍名單公布記者會，嘉賓與文化部代表齊聚揭曉入圍名單。（三立提供）

去年廣播金鐘獎新增Podcast獎項，今年再度滾動調整規則，除保障著作權，更鼓勵節目邁向長期穩定製播，形塑完整產業鏈。今年教育廣播電台以19項入圍奪最大贏家，警廣則以15項緊追在後。

特別貢獻獎則頒給兩位重量級廣播人。錄音師廖江華，過去以土法煉鋼製作音效，成為廣播靈魂推手，他的技術與精神至今仍影響後輩。另一位得主倪蓓蓓，1980年代以《今夜星辰》走紅，之後創立港都電台與「好事聯播網」，更與女兒共同開發線上平台《Baabao八寶》，被譽為業界典範。

「欖仁媽媽」胡致莉再度憑《欖仁媽媽說故事》入圍。（三立提供）

入圍名單公布會上，嘉賓群星雲集，包括雅柏（黃柏諺）、黃薰葳、聶雲、張啟樂與「欖仁媽媽」胡致莉等人。胡致莉的《欖仁媽媽說故事》再度入圍播客兒童節目獎；雅柏則憑教育廣播電台節目，再次問鼎兒童節目獎及主持人獎，他更透露製作同志家庭專題，期望透過廣播留下多元記錄。

左為黃薰葳，右為雅柏黃柏諺。（三立提供）

黃薰葳分享，正聲廣播75週年特別設計密室逃脫活動，把錄音室化身遊戲場景，吸引年輕人體驗廣播劇魅力。來自香港的張啟樂則感謝台灣聽眾的包容，他笑言最想學會台語，以便與在地建立更多連結。

左起雅柏、黃薰葳、聶雲、張啟樂與欖仁媽媽，在公布會上共同揭曉入圍名單。（三立提供）

值得一提的是，今年典禮主持人林哲修（Joseph Lin）再度入圍流行音樂節目主持人獎，由前任ICRT音樂總監聶雲親自揭曉，別具意義。聶雲則感嘆自己雖多次入圍卻未得獎，但仍笑說「人生還是要有目標」，並透露有意年底重返Podcast舞台。

