「肖查某」李竺芯來了！北流董事長揪帥兒超大陣仗迎接

第七屆「愛之日常音樂節」卡司公布。（愛之日常音樂節提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 第七屆「愛之日常音樂節」（愛7）今天公布卡司，包括金曲36大贏家李竺芯首次站上「愛之日常」、因演唱《影后》片尾曲〈Hey Girl〉爆紅的小男孩樂團、黃韻玲攜手兒子Arthur與好友們組成的「浪漫里樂團」，以及萬芳首度率領「萬芳與壯女們」登台，展現成熟女性音樂力量。

「萬芳與壯女們」首登台。（愛之日常音樂節提供）

這些新面孔將與甫推出大愛電視劇《日日好食光》主題曲《甘味人生》的郭子＆浮花樂隊、DJ Ken Lin、霜淇淋（郭蘅祈x黃韻玲x陳建騏）等人氣演出陣容，共同打造獨一無二的舞台；「愛7」同時也是一場原住民音樂能量大爆發的原力覺醒盛會，阿爆（阿仍仍）領軍的「那屋瓦家族」等將重現她們在「金曲36」Makav真愛與那屋瓦少女隊的演出。

黃韻玲與兒子Arthur組新團「浪漫里」。（愛之日常音樂提供）

此外，「愛之日常宇宙」今年更掀起「樂團世代」的風潮。黃韻玲繼與兒子Arthur組成「阿玲娘」後，今年再找來Arthur的好友群加入，推出「浪漫里」樂團展現新血能量；萬芳則不落人後，攜手多年音樂閨蜜成立「萬芳和壯女們」，證明「誰說女團只能未成年？」；郭子與好友的「浮花樂團」則突破以往印象，化身百變音樂品牌。

李竺芯首次站上「愛之日常」舞台。（愛之日常音樂節提供）

「愛7」另一大亮點是「肖查某」李竺芯的初登場。她於去年發行的專輯《Suí水》，一舉奪下金曲獎「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」、「年度專輯」三項大獎，在領獎台上自稱「肖查某」，瞬間引爆全台熱議，如今站上「愛7」舞台，勢必將再次以直率真誠與法式浪漫嗓音，帶給觀眾最鬆弛的音樂感受。

