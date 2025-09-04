「軍中情人」周子寒慶生不藏了 公布最愛貼臉合照

（左起）周子寒、王中平、余皓然當年是藍與白唱片重要台柱。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕民歌時期以玉女形象走紅的周子寒今（4）度過58歲生日，她在社群曬出慶生照，並和她最愛的媽媽一起親密貼臉拍照，讓人羨慕母女倆好感情。周子寒也感嘆「時間的巨輪未免也轉得太快」。曾經唱紅過多首電視主題曲的她過去與王中平、余皓然都是「藍與白唱片」旗下藝人，唱紅《吻和淚》之後淡出歌壇，專心太陽能事業。

今天過生日的周子寒開心曬出她和媽媽親密臉貼臉切蛋糕的照片，她說「時間的巨輪未免也轉得太快，轉眼就來到五字頭的尾巴」從一早就收到滿滿祝福的她也許下生日願望：「願每一位我愛的人和愛我的人都平安健康喜樂，更有永遠的生命」。

請繼續往下閱讀...

當年的玉女歌手周子寒如今要過58歲生日了。（翻攝自臉書）

周子寒從國光藝校畢業後，便進入藍與白唱片擔任宣傳人員，替方季惟、潘美辰當過宣傳。之後因為嗓音獨特，1990年推出《聽說你離開他》，之後被定位為「玉女歌手」，更當選「軍中情人」。

1992年周子寒以《吻和淚》創下當年台灣女歌手銷售冠軍，之後逐漸淡出歌壇，轉從事太陽能事業。她曾經為動畫《阿貴》配音，如今身為民歌時代重要代表人物之一的周子寒，也持續活躍於各大民歌演唱會。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法