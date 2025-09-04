晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「軍中情人」周子寒慶生不藏了 公布最愛貼臉合照

（左起）周子寒、王中平、余皓然當年是藍與白唱片重要台柱。（翻攝自臉書）（左起）周子寒、王中平、余皓然當年是藍與白唱片重要台柱。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕民歌時期以玉女形象走紅的周子寒今（4）度過58歲生日，她在社群曬出慶生照，並和她最愛的媽媽一起親密貼臉拍照，讓人羨慕母女倆好感情。周子寒也感嘆「時間的巨輪未免也轉得太快」。曾經唱紅過多首電視主題曲的她過去與王中平、余皓然都是「藍與白唱片」旗下藝人，唱紅《吻和淚》之後淡出歌壇，專心太陽能事業。

今天過生日的周子寒開心曬出她和媽媽親密臉貼臉切蛋糕的照片，她說「時間的巨輪未免也轉得太快，轉眼就來到五字頭的尾巴」從一早就收到滿滿祝福的她也許下生日願望：「願每一位我愛的人和愛我的人都平安健康喜樂，更有永遠的生命」。

當年的玉女歌手周子寒如今要過58歲生日了。（翻攝自臉書）當年的玉女歌手周子寒如今要過58歲生日了。（翻攝自臉書）

周子寒從國光藝校畢業後，便進入藍與白唱片擔任宣傳人員，替方季惟、潘美辰當過宣傳。之後因為嗓音獨特，1990年推出《聽說你離開他》，之後被定位為「玉女歌手」，更當選「軍中情人」。

1992年周子寒以《吻和淚》創下當年台灣女歌手銷售冠軍，之後逐漸淡出歌壇，轉從事太陽能事業。她曾經為動畫《阿貴》配音，如今身為民歌時代重要代表人物之一的周子寒，也持續活躍於各大民歌演唱會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中