娛樂 最新消息

昔日放話27歲想婚！邱偲琹被問「電視大佬兒」戀情態度反常

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣原創影集《男公館》今4日帶著一眾演員陳奕、張立昂、羅宏正、周予天、林輝瑝、邱偲琹，盛大出席第十七屆「亞洲影視內容高峰會」，並於「亞洲影視內容試映會」首度公開片花，成為今年大會唯一入選的台灣影集。片花首播後獲得國際發行商與平台熱烈迴響，現場氣氛沸騰。

林輝瑝、邱偲琹被問及戀情態度大不同。（達騰娛樂提供）林輝瑝、邱偲琹被問及戀情態度大不同。（達騰娛樂提供）

現場演員不僅分享拍攝趣事，也被媒體追問感情近況。邱偲琹與電視大佬郭建宏的兒子郭方儒過去時常在社群大方放閃，這回被問及是否有結婚規劃時卻突然支支吾吾，和過往態度差異甚大。她雖曾許下27歲結婚的心願，但面對提問一度不知所措，最後僅說：「沒有求婚，沒有喜訊，27歲以後沒有結婚就不會結了，我還很年輕，還在相處的過程中。」讓人聽得一頭霧水，身旁演員們只好幫忙打圓場，笑喊「順其自然就好」。

相較之下，林輝瑝則大方承認與昔日《全明星運動會》的啦啦隊女神畇二穩定交往中。他透露兩人相識已久，後來順其自然成為戀人，至於交往時間則笑說「大概半年左右」，連女友也答不太準。他也提到，近期透過陳奕牽線，前往中國大陸拍攝直式短劇，不久後將與觀眾見面。

周予天則被問到是否關心前女友席惟倫與劉書宏的緋聞，他直言對劉書宏不熟，與席惟倫雖然還算朋友，但私下沒有聯絡，因此不清楚對方狀況。不過他笑說，半個月前在《全明星運動會》的聚會上有遇到席惟倫，兩人互動不尷尬。

