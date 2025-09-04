許聖梅驚爆蔡依林賣身契內幕被打臉 拚了命道歉：該死的是我

許聖梅近來在節目分享「Jolin」蔡依林的天后成名之路。（翻攝自臉書、華納音樂提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕名嘴許聖梅近來在節目分享「Jolin」蔡依林的天后成名之路，提及當年Jolin疑似被迫簽了「賣身契」，最終鬧上法院與前東家對簿公堂。對此，當年挖掘Jolin出道的前東家大聲娛樂總經理左克蕙在社群反擊，並提出6點打臉對方，最終許聖梅更留言道歉，並稱「是我該死」。

左克蕙近日在社群公開反擊：「今天朋友傳來一則許聖梅名嘴亂寫的報導！快把我笑死了！」對於Jolin被爆全家簽下「賣身契」，她回應：「真是太高看我們了，新人合約七年訓練3年出片2年多唱片總銷售100萬張成為小天后，合約走了五年多還剩二年，經紀抽成25%！讓小康家庭20出頭女生賺了二千多萬！這種賣身契連我都想簽了！」

請繼續往下閱讀...

而當年的官司法官判決Jolin要賠償經紀公司台幣900萬，並由大聲音樂勝訴，左克蕙怒轟許聖梅是不認真的媒體人，「怎麼連基本的功課都不做還在扯經紀公司帳目，帳目打官司時都查到翻過來了！」更表示：「大家都知道的事實也不去查證，只隨便抄襲別人的報導自己編篡！真的是可以去寫劇本了！笑死我了！」

左克蕙更發聲：「舊事重提的想害我們和蔡依林！損人只利己是真的是很缺錢嗎！」隨後許聖梅也在社群留言，公開回應致歉：「感謝批評。會真心誠意反省」、「謝謝告訴我這件事。能讓您開心，是我的榮幸。真的很抱歉。」還撂話「該死的是我」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法