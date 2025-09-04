江祖平揪惡狼竟是三立高層之子 律師林智群指恐關7年以上

女星江祖平發揮正義感，揪出電視台性侵狼。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星江祖平近日連連在社群指控「電視台出現性侵色狼」，今（4）凌晨除加碼曝光還有2名受害者外，更把疑似性侵色狼的男性照片、姓名公開。事後三立資深副總龔美富承認被公開的是他的兒子。江祖平指性侵男投藥後對受害者性侵、錄影並拒絕刪除性影像，更囂張傳送騷擾訊息，對此，律師林智群表示：若江祖平所述屬實，男子要面對下藥性侵七年以上重罪，還涉及偷拍等刑責。若性侵案成立，附加提告民事可能要面對逾百萬賠償。

律師林智群。（翻攝自臉書）

林智群指，涉案男子在刑事部分恐犯《刑法》第二百二十二條的加重強制性侵最，刑責7年以上。林智群解釋，一般性侵乃「強暴迫脅或是其他違反本能意願的方式」，但被害人無意願與加害人交往或發生性行為，對方「利用藥劑達成目的」就構成加重條件，最低本刑就要7年。

請繼續往下閱讀...

另外針對「性侵過程遭偷拍、拒絕刪除影像」，林智群表示，未經同意拍攝性影像恐構成《刑法》第三百十五條之一妨害秘密罪。林智群更進一步解釋「現在刑法還有針對這種偷拍人家性行為或者是下體、這些跟身體表徵的行為，基本上還有一個加重要件，就是三一九條之一到之三的規定」。也就是說未經他人同意拍攝性影像、照片，視情節輕重，可處3年以下有期徒刑或5年以下有期徒刑。

林智群補充，若對方以人事不省仍拍攝不雅影像或性行為過程，刑度也會更高。

江祖平公布性侵惡狼照片。（翻攝自臉書）

民事求償部分，林智群表示「如果有成立犯罪事實」被害人可在加害人被起訴後，提起附帶民事求償，金額多寡就要看雙方財力。林智群不忘強調若「江祖平透露的訊息屬實的話，他是一個電視台高層的子女」，但對方年輕尚輕，就算家境不錯，但萬一他本人名下資產和收入不多，那即使行為嚴重，那想拉高求償金額，實務上最後要獲得高額賠償仍有困難。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法