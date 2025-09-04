晴時多雲

娛樂 最新消息

幸運粉絲巧遇周杰倫夫妻 昆凌「小腹微凸」飄孕味引猜測

周杰倫、昆凌結婚10年已有三寶。（翻攝自IG）周杰倫、昆凌結婚10年已有三寶。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天王周杰倫與混血女星昆凌結婚10年，育有1子2女。由於老婆家人都定居澳洲，周杰倫一家時經常在台灣、澳洲兩地往返，近日有名幸運粉絲在澳洲墨爾本巧遇至周杰倫與昆凌外出，開心上前求合照，事後也將照片放到社群，不過網友的焦點意外全放在昆凌略為厚實的上半身，小腹還隱約凸出，引發網友猜測。

昆凌身穿寬鬆，小腹隱約有些隆起，散發出濃濃孕味，引外界好奇是否又有喜了。（翻攝自小紅書）昆凌身穿寬鬆，小腹隱約有些隆起，散發出濃濃孕味，引外界好奇是否又有喜了。（翻攝自小紅書）

一名來自墨爾本的網友在社群PO出兩張合照，開心透露「逛街居然偶遇周杰倫和昆凌」。從畫面中可見，周杰倫低調穿黑帽踢及褲子、戴墨鏡，明顯不想被打擾，但仍大方接受合照請求，相當親民；老婆昆凌則穿著棕色厚重寬鬆外套搭配黑褲，戴著黑框眼鏡，脂粉未施但仍相當有氣質。

值得注意的是，由於昆凌身穿寬鬆，小腹乍看之下隱約有些隆起，散發出濃濃孕味，引外界好奇昆凌是否又有喜了？「看起來像懷孕了」、「感覺有6個月了吧」，但由於墨爾本當地正值寒冬，昆凌也有可能只是穿比較多衣服禦寒。

