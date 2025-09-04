小禎女兒人氣夯幽默曝「理想女婿條件」！猛揪高爾夫選手吃飯

小禎（左）今日與高爾夫球選手俞俊安（中）出席品牌活動，圖右為攝影師廖文瑄。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕小禎今（4）日與高爾夫球選手俞俊安出席品牌活動，兩人雖初次見面但同樣熱愛高爾夫相談甚歡。小禎還幽默表示想找俞俊安與女兒Emma一起吃飯，稱對方具備「理想女婿」的條件，而18歲的Emma如今高三，被問及留學規劃小禎則透露會尊重女兒決定。

小禎尊重女兒的留學規劃決定。（記者胡舜翔攝）

小禎的女兒Emma熱愛運動，小禎見到俞俊安還笑說想把女兒送去美國給他受訓，而Emma女大十八變越長越漂亮，近期還有參與戲劇作品，被問到女兒有沒有追求者，小禎則笑回Emma算是「熱門商品」，但對她看人眼光很放心，也會和家人們分享，不過Emma目前是單身狀態，「正常範圍下多交友蠻好的，會更清楚了解自己、知道什麼是最適合她的。」

Emma現在就讀康橋國際學校，未來規劃到國外留學，不過今年暑假小禎陪著女兒到英國參加暑期課，有感於國際情勢變動，花費也比她當年留學時高了很多，「她還沒決定好要去哪個國家，現在覺得留在身邊也不錯，但就尊重她的想法，她比較戀家啦，想留在我們身邊但也想要去外面闖闖。」

小禎靠著運動與飲控找回好身材。（記者胡舜翔攝）

小禎往年體重曾飆到105公斤，不過後來靠著運動與飲控找回好身材，日前她在Podcast節目上還透露，胡瓜當時很擔心，曾祭出100萬港幣（約380萬台幣）的瘦身獎金鼓勵她，小禎今也透露有持續維持體態，還提到前陣子突然全身痠痛、頭暈想吐，但兩天身體就恢復了，「可能也是多虧平常運動打底，還是要維持（運動）。」

