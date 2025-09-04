力挺台灣之光！蕭敬騰回應岳父病情 密會林智勝畫面曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕蕭敬騰的岳父林光寧近來身體狀況欠佳住院，讓他非常揪心，敬業的他明晚按照原定計畫站上大巨蛋，擔任「大師兄」林智勝引退賽後的演出，近來他排開工作檔期，與林智勝相約打撞球，不忘當場請教大師兄，是否有特別想聽或想合作的曲目，兩人就像大男孩般開懷暢聊，默契深厚。

蕭敬騰與「大師兄」林智勝切磋撞球。（喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰自六月受味全龍球團邀請後，確認合作後第一時間便婉拒了所有新增的工作行程，專心籌備這場傳奇性的跨界演出。據同事透露，他對於這次準備的投入程度，甚至已超越個人演唱會，展現對大師兄林智勝的敬重。

演出工程及彩排將於今天凌晨0點正式進場，隨後展開舞台與設備安裝等相關技術作業；蕭敬騰的彩排因大巨蛋時間規劃也將安排於凌晨5-7點，藝人與團隊也將首次挑戰24小時完成彩排與演出。喜鵲娛樂表示：「能夠被在棒壇舉足輕重，又是台灣之光的林智勝欽點，老蕭深感榮幸。」

對於大師兄和球團的邀請，蕭敬騰表示，雖然過去少有接觸，對大師兄一直懷抱尊敬之心，印象中的林智勝總是開朗、照顧家人，帶給周遭滿滿歡樂。他也深深祝福：「大師兄永遠是球迷心中的傳奇，謝謝他帶給台灣棒壇這麼多感動和深刻的記憶。」

蕭敬騰明晚將在台北大巨蛋開唱。（喜鵲娛樂提供）

談及岳父近期身體狀況，蕭敬騰表示，謝謝大家關心，目前都在康復中，「謝謝這次大師兄的邀請，讓我和Summer留在台北專注準備演出，岳父身體不適時，我們才能第一時間陪伴，一切都是最好的安排，我們會繼續用更多時間陪伴家人，也會努力平衡工作與家庭，謝謝團隊的理解。」提到家人永遠是最重要的後盾。

