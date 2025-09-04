晴時多雲

娛樂 最新消息

《我家的事》導演單身多年被拱辦相親場 媽媽物色對象連工作人員都不放過

黃珮琪、潘客印、高伊玲（記者潘少棠攝）黃珮琪、潘客印、高伊玲（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《我家的事》今舉行和牛排館推出聯名套餐的活動，導演潘客印日前回家鄉彰化社頭舉辦活動，意外成為一場溫馨又趣味的「返鄉宴」。潘客印不僅獲得鄉長頒發的「傑出鄉民」獎牌，他的母親更以鮮紅服裝、珍珠項鍊現身，彷彿親家母一般迎賓，笑料不斷。

潘客印直言，自己從小到大都不知道社頭有這樣的獎，「回去覺得很妙，還是在我的母校舉行。」他回憶小時候曾在歌唱比賽奪冠，也笑稱如今只是「社頭鄉的小小螺絲釘」。不過，現場親友力挺，母親還邀請朋友一起觀禮，甚至曾捧著工作人員的臉直呼「好可愛」，或主動詢問演員高伊玲「結婚了嗎？」完全像是在替兒子物色對象。

黃珮琪（記者潘少棠攝）黃珮琪（記者潘少棠攝）

演員黃珮琪在場時感觸良多，直呼「很感動，覺得好像孩子長大了」，並分享藍葦華一出場，全場觀眾氣氛沸騰，高伊玲也笑說：「中南部真的要靠他！」連司機看到藍葦華都特別興奮。

電影搶先場反應熱烈，三場皆全數售罄，高伊玲感謝觀眾支持：「國片市場真的不容易，有些觀眾還特地跑現場買票，真的很感謝。」導演則透露，自己忙到晚上才發現好消息，才趕快分享。

黃珮琪、高伊玲（記者潘少棠攝）黃珮琪、高伊玲（記者潘少棠攝）

隨著《我家的事》將於12日上映，劇組也積極宣傳，高伊玲透露，不只固定跑場，朋友團購票、家人揪團看戲，導演也會親自出席與長輩致謝。她更打趣「導演已經38歲，很急啊！跟我弟差不多，很想把他銷出去」，讓現場笑聲不斷。甚至有人提議舉辦「帥導演相親場」，「觀眾會不會原本以為是曾敬驊，結果發現是導演本人要徵婚」。

潘客印也談到片中與牛排館合作聯名的巧思，「因為電影裡有一場吃牛排的戲，是少數四人同框的畫面。對我來說，牛排是小時候難得的慶祝時刻，所以希望觀眾看完電影還能延續到味覺的體驗。」

至於劇組的情感，導演坦言電影即將上映，「在群組裡說緣分要結束了，最不捨的是我。」藍葦華當下有點生氣，覺得「友情、關係不會停的！」而曾敬驊雖然回覆常顯得含蓄，甚至被笑說「傲驕」，但實際上會默默放限動支持，是個暖男。

潘客印最後感性表示：「拍電影很妙的是，透過這個真誠的故事交流彼此的生命，這樣的體會真的很奇妙。」《我家的事》將於9月12日在台上映。

點圖放大body

